АПЛ. Манчестер Сити обыграл Вулверхэмптон, Зинченко сыграл весь матч

Сегодня «Манчестер Сити» в 16-м туре АПЛ дома минимально обыграл «Вулверхэмптонон» - 1:0. Отметим, что весь второй тайм команда Пепа Гвардиолы играла в большинстве после удаления Рауля Хименеса, который получил две желтых карточки за две минуты.

Украинец Александр Зинченко вышел в основе «Манчестер Сити» на матч и провел на поле все 90 минут.

«Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон» - 1:0

Голы: Стерлинг 66 (с пенальти)

Удаление: Хименес 45+2 (Вулверхэмптон)

«Ман Сити» благодаря этой победе набрал 38 очков и упрочил свое лидерство в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» идет восьмым с 21 очком.

Для голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона этот матч стал 100-м сухим за «Сити» за карьеру. Чтобы достигнуть этой отметки, ему понадобилось 212 матчей.