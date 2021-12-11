16-й тур
Ман Сити
1 : 0
Вулверхэмптон
11.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Манчестер Сити обыграл Вулверхэмптон, Зинченко сыграл весь матч

Минимальная победа чемпионов Англии

  • 11.12.2021 16:50
  • 614 просмотров
  • 1 комментарий
АПЛ. Манчестер Сити обыграл Вулверхэмптон, Зинченко сыграл весь матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Манчестер Сити» в 16-м туре АПЛ дома минимально обыграл «Вулверхэмптонон» - 1:0. Отметим, что весь второй тайм команда Пепа Гвардиолы играла в большинстве после удаления Рауля Хименеса, который получил две желтых карточки за две минуты.

Украинец Александр Зинченко вышел в основе «Манчестер Сити» на матч и провел на поле все 90 минут.

«Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон» - 1:0
Голы: Стерлинг 66 (с пенальти)
Удаление: Хименес 45+2 (Вулверхэмптон)

«Ман Сити» благодаря этой победе набрал 38 очков и упрочил свое лидерство в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» идет восьмым с 21 очком.

Для голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона этот матч стал 100-м сухим за «Сити» за карьеру. Чтобы достигнуть этой отметки, ему понадобилось 212 матчей.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 11.12.2021 17:00
    0
    З такими пенальті вручіть чемпіонство Сіті відразу
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