В матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы итальянский «Наполи» на своем поле обыграл английский «Лестер» со счетом 3:2.
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Кирман Дьюсбери-Холл (Лестер).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Эванс (Лестер).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Унас (Наполи).
Источник — MEGOGO
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