Брендан РОДЖЕРС о вылете в Лигу конференций: «Не знаю, что это за турнир»

В матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы «Лестер» уступил «Наполи» (2:3). В итоге, команда вылетела из турнира и продолжит выступления в Лиге конференций.

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс признался, что ничего не знает о новом турнире.

«Честно сказать, я даже не знаю, что это за турнир. Я сосредотачивался на Лиге Европы, на победе в групповом этапе, ну или хотя бы втором месте.

При всем уважении к Лиге конференций, я не уверен, что знаком с ней. Но я обязательно все выясню», - сказал Роджерс.