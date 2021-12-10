Наполи
3 : 2
Лестер
09.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Брендан РОДЖЕРС о вылете в Лигу конференций: «Не знаю, что это за турнир»

«Лестер» не смог выйти в плей-офф Лиги Европы

  • 10.12.2021 11:07
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Брендан РОДЖЕРС о вылете в Лигу конференций: «Не знаю, что это за турнир»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы «Лестер» уступил «Наполи» (2:3). В итоге, команда вылетела из турнира и продолжит выступления в Лиге конференций.

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс признался, что ничего не знает о новом турнире.

«Честно сказать, я даже не знаю, что это за турнир. Я сосредотачивался на Лиге Европы, на победе в групповом этапе, ну или хотя бы втором месте.

При всем уважении к Лиге конференций, я не уверен, что знаком с ней. Но я обязательно все выясню», - сказал Роджерс.

Источник — Sky Sports

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