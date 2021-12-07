Наполи
0 : 0
Лестер
09.12.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Наполи – Лестер. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Обе команды еще не решили турнирные задачи

  • 07.12.2021 00:11
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Наполи – Лестер. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 декабря, в Нааполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» состоится поединок заключительного тура группового раунда Лиги Европы, в котором сыграют итальянский «Наполи» и английский «Лестер». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

«Наполи»

 

Для команды Лучано Спаллетти этот поединок – главный еврокубковый в этом сезоне, и в нем очень важно одержать победу. Поражение или ничья, с большой долей вероятности, оставит «Наполи» за бортом еврокубковой весны. В данный момент у итальянского гранда третье место и 7 очков в активе.

В Серии А неаполитанцы еще совсем недавно были лидерами и расценивались как претенденты на Скудетто. Однако в последнее время «Наполи» часто теряет очки, из-за чего пропустил вперед «Милан» и «Интер». Впрочем, отставание от миланских клубов совсем небольшое, их разделяют 1-2 очка – расстояние одной победы.

«Лестер»

 

Команда Брендана Роджерса по итогам прошлого сезона заняла пятое место в английской Премьер-лиге, не сумев добыть путевку в Лигу чемпионов. Но зато «лисы» впервые в истории выиграли Кубок Англии, после четырех фиаско в финалах в середине прошлого века. Долгое время «Лестер» боролся и за бронзовые медали, однако в концовке чемпионата пропустил вперед «Челси» и «Ливерпуль».

В группе Лиги Европы перед последним матчем «Лестер» лидирует и уже гарантировал себе еврокубковую весну. Однако в случае поражения «лисы», скорее всего, вылетят в Лигу конференций  – менее престижный турнир. Поэтому «Лестер» будет играть с «Наполи» как минимум на ничью.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Наполи» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.15 по линии Parimatch.

 

9 декабря, четверг

«Наполи» – «Лестер»
Нааполь. Стадион «Диего Армандо Марадона». 19:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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