В субботу, 11 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» примет «Астон Виллу». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа в минувшей кампании не смогла защитить титул чемпиона Англии. «Красные» практически не навязали конкуренции «Манчестер Сити», поскольку команда Пепа Гвардиолы провела феноменальный сезон. Итоговое отставание от «горожан» составило 17 очков – расстояние шести побед.

Новый сезон в Премьер-лиге подопечные Клоппа гораздо лучше. В 15 турах «Ливерпуль» набрал 34 очка из 45 возможных, разбавив десять побед четырьмя ничьими и одним поражением. При этом отставание от лидера чемпионата, «Манчестер Сити», составляет всего лишь один балл. А вот в Лиге чемпионов «красные» одержали максимальные шесть побед в группе и вышли в 1/8 финала.

Астон Вилла

Команда Стивена Джеррарда, для которого предстоящий поединок будет ознаменоваться возвращением на «Энфилд», в последних четырех поединках одержала сразу три победы, хотя перед этим у нее была неудачная серия из пяти поражений подряд. Экватор сезона не за горами, пока у «львов» 10 место в турнирной таблице и 19 очков в активе.

В принципе, шансы ворваться в борьбу за еврокубки у «Астон Виллы» достаточно хорошие, но для этого нужно гораздо чаще побеждать. Если выполнить эту задачу, то Стивена Джеррарда, легендарного экс-футболиста «Ливерпуля» в недалеком прошлом, вполне может ждать новый, более перспективный вызов в тренерской карьере.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ливерпуль» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.26 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Александр-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Алькантара, Хендерсон, Фабиньо, Салах, Мане, Жота.

«Астон Вилла»: Мартинес – Таргетт, Янг, Кэш, Мингз, Хоурихейн, МакГин, Накамба, Буэндиа, Уоткинс, Ингз.

11 декабря, суббота