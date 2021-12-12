16-й тур
Ливерпуль
1 : 0
Астон Вилла
11.12.2021, FT

Ливерпуль — Астон Вилла — 1:0. Джеррард проиграл. Видео гола и обзор матча

Победу «красным» принес точный удар Салаха с пенальти

  • 12.12.2021 11:30
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Ливерпуль — Астон Вилла — 1:0. Джеррард проиграл. Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 16-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» под руководством Юрегна Клоппа дома обыграл «Астон Виллу» Стивена Джеррарда со счетом 1:0.

Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.

«Ливерпуль» — «Астон Вилла» — 1:0
Гол: Салах, 67

События матча
67' ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).

Источник — YouTube

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