В поединке 16-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» под руководством Юрегна Клоппа дома обыграл «Астон Виллу» Стивена Джеррарда со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Ливерпуль» — «Астон Вилла» — 1:0
Гол: Салах, 67
События матча
|67'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
Источник — YouTube
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