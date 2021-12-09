ЛЕОНЕНКО: «Цыганков промазал? Я бы сразу сказал, что я — не футболист»

Специалист раскритиковал вингера «Динамо» за промах из убойной позиции в матче с «Бенфикой» (0:2)

  • 09.12.2021 19:34
  • 4042 просмотра
  • 8 комментариев
ЛЕОНЕНКО: «Цыганков промазал? Я бы сразу сказал, что я — не футболист»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о невероятном промахе футболиста «Динамо» Виктора Цыганкова из убойной позиции в матче с «Бенфикой» (0:2). В дебюте встречи Цыганков с близкого расстояния не попал в пустые ворота.

«8-я минута, промазал Цыганков. Честно говоря, я бы вышел, и сказал, что я — не футболист. Нужно всем рассказать, как создался момент.

Валялся Гармаш. «Красные» вместе с орлом, который летает по стадиону, посмотрели и остановились. Буяльский забрал мяч, обвел двоих, покатил Цыганкову. А тот с правой не попал метров с 8-ми в пустые ворота. У меня такое ощущение, что он вспомнил, как пенальти надо бить в Луцке. Вот такой «гол». Благодаря какой-то травме мы опять что-то придумали. Вспомните Беседина со шведами. Та же история. Футболисты просто стояли. А «Динамо» могло повести 1:0», — сказал Леоненко.

Момент Цыганкова на видео с 1:06

Источник — Футбол 1/2/3

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    lizerginnn
    online
    lizerginnn, 09.12.2021 19:49
    +4
    поток несвязных мыслей у барной стойки.
    Ссылка
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 09.12.2021 20:11
    +2
    Як не як, а леон був гравцем від Бога
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    Вова Бойко
    online
    Вова Бойко, 09.12.2021 20:36
    +1
    Вітя як не вип‘є то не експерт
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    terhoha
    online
    terhoha, 09.12.2021 20:04
    +1
    Хто на спорт-уа пускає якісь коментарі оцього сміття Леоненка, Алієва,Селезньова. Алкаші нині не в моді.
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    PUTINHUILO
    PUTINHUILO, 09.12.2021 20:26
    0
    brighi10, 09.12.2021 20:18
    Какой-то набор слов прочитал
    Ну,плющит алконавта.Что удивительного в этом?
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    brighi10
    online
    brighi10, 09.12.2021 20:18
    0
    Какой-то набор слов прочитал
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    DIM-C
    online
    DIM-C, 09.12.2021 20:13
    -1
    Блохи: "Я б забил"(улыбается)
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    Український Крим
    Український Крим, 09.12.2021 20:04
    -1
    Циганков грає як може
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