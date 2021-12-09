ЛЕОНЕНКО: «Цыганков промазал? Я бы сразу сказал, что я — не футболист»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о невероятном промахе футболиста «Динамо» Виктора Цыганкова из убойной позиции в матче с «Бенфикой» (0:2). В дебюте встречи Цыганков с близкого расстояния не попал в пустые ворота.

«8-я минута, промазал Цыганков. Честно говоря, я бы вышел, и сказал, что я — не футболист. Нужно всем рассказать, как создался момент.

Валялся Гармаш. «Красные» вместе с орлом, который летает по стадиону, посмотрели и остановились. Буяльский забрал мяч, обвел двоих, покатил Цыганкову. А тот с правой не попал метров с 8-ми в пустые ворота. У меня такое ощущение, что он вспомнил, как пенальти надо бить в Луцке. Вот такой «гол». Благодаря какой-то травме мы опять что-то придумали. Вспомните Беседина со шведами. Та же история. Футболисты просто стояли. А «Динамо» могло повести 1:0», — сказал Леоненко.

Момент Цыганкова на видео с 1:06