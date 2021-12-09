Анталья. Приходько вышел в четвертьфинал турнира

24-летний украинский теннисист Олег Приходько продолжает успешно выступать на турнире в Анталье. Во втором круге спортсмен обыграл корейца Ли Дак Хи и вышел в четвертьфинал.
Анталья. Второй круг
Олег Приходько (Украина) – Ли Дак Хи (Корея) – 6:3, 6:3
В следующем круге Приходько сыграет с победителем матча Кем Ликел - Филип Жану.
Источник — Sport.ua
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