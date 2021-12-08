Юрген КЛОПП: «Игра была просто невероятной»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выездную победу над «Миланом» (2:1) в поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы очень хотели хорошо сыграть здесь, что невероятно сложно в столь напряженном графике. Я очень горжусь тем, чего мои ребята добились сегодня. Я многим остался доволен. Игра была просто невероятной», — отметил Клопп.

«Ливерпуль» вышел в плей-офф с первого места в группе, набрав 18 очков.