Милан
1 : 2
Ливерпуль
07.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Группа B. Три удаления. Атлетико обыграл Порту и вышел в плей-офф ЛЧ

«Милан» в параллельном поединке уступил «Ливерпулю» и потерял шансы на продолжение борьбы

  • 07.12.2021 23:58
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Группа B. Три удаления. Атлетико обыграл Порту и вышел в плей-офф ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединках 6-го тура Лиги чемпионов в группе В мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Порту» со счетом 3:1, а итальянский «Милан» дома уступил «Ливерпулю» со счетом 1:2.

В поединке «Порту» — «Атлетико» зрители увидели три удаления (два у хозяев и одно у гостей), а три из четырех голов были забиты на 90+ минутах. 33-летний аргентинский вратарь «Порту» Агустин Марчесин получил красную карточку, находясь на скамейке запасных.

В итоге, «Ливерпуль» занял первое место в группе (18 очков), «Атлетико» стал вторым (7 очков), «Порту» — третьим (5 очков), а «Милану» досталось четвертое место (4 очка).

«Порту» — «Атлетико» — 1:3
Голы: Сержио Оливейра, 90+5, с пенальти — Гризманн, 56, Корреа, 90, де Пауль, 90+2

«Порту»: Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси (Венделл, 63), Отавио (Фабиу Виейра, 82), Груйич (Корона, 81), Витинья, Жоау Мариу (Сержиу Оливейра, 81), Тареми (Тони Мартинес, 82), Эванилсон, Диас.
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Кондогбиа, Эрмосо, Льоренте, Карраско, Коке, де Пауль, Лемар (Корреа, 66), Суарес (Матеус Кунья, 13; Лоди, 83), Гризманн.
Предупреждения: Тареми (32), Корреа (67), Отавио (67), Пепе (69).
Удаления: Карраско (67), Венделл (70), Марчесин (75).

«Милан» — «Ливерпуль» — 1:2
Голы: Томори, 29 — Салах, 36, Ориги, 55

«Милан»: Меньян, Калулу (Флоренци, 65), Романьоли, Томори, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 83), Кессиэ, Тонали (Салемакерс, 59), Ибрагимович, Браим Диас (Беннасер, 59), Жуниор Мессиас.
«Ливерпуль»: Алиссон, Уильямс (Брэдли, 90), Конате, Филлипс, Цимикас, Окслейд-Чемберлен, Мортон, Салах (Кейта, 64), Минамино (Уолтмен, 90), Мане (Гомес, 65), Ориги (Фабиньо, 80).

Источник — Sport.ua

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