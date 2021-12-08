Порту
1 : 3
Атлетико Мадрид
07.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Порту — Атлетико — 1:3. Удаления и поздние мячи. Видео голов и обзор матча

Мадридская команда обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

  • 08.12.2021 00:41
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Порту — Атлетико — 1:3. Удаления и поздние мячи. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Порту» со счетом 3:1. Победа позволила мадридской команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе В.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Порту» — «Атлетико» — 1:3
Голы: Сержиу Оливейра, 90+5, с пенальти — Гризманн, 56, Корреа, 90, де Пауль, 90+2

Обзор матча

0:1, Гризманн, 56

0:2, Корреа, 90

0:3, де Пауль 90+2

1:3, Сержиу Оливейра, 90+5, с пенальти

События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Сержиу Оливейра (Порту).
90' ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид).
89' ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
71' Венделл (Порту) получает красную карточку.
67' Янник Карраско (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
56' ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).

Источник — Sport.ua

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