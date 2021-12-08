В поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Порту» со счетом 3:1. Победа позволила мадридской команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе В.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Порту» — «Атлетико» — 1:3
Голы: Сержиу Оливейра, 90+5, с пенальти — Гризманн, 56, Корреа, 90, де Пауль, 90+2
Обзор матча
0:1, Гризманн, 56
0:2, Корреа, 90
0:3, де Пауль 90+2
1:3, Сержиу Оливейра, 90+5, с пенальти
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сержиу Оливейра (Порту).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид).
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
|71'
|Венделл (Порту) получает красную карточку.
|67'
|Янник Карраско (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
Источник — Sport.ua
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