Во вторник, 7 февраля, на стадионе «Драгау» в Порту состоится матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный «Порту» примет мадридский «Атлетико». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Рассудит встречу Клеман Тюрпен из Франции.

Перед последним туром ситуация в группе В следующая: лидирует «Ливерпуль» (15 очков), который уже обеспечил себе выход в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы, а вот далее все самое интересное – «Порту» (5), «Милан» (4), «Атлетико» (4). Таким образом, обе команды могут претендовать как на выход из группы, так и на вылет вовсе из еврокубков. Ничья будет в пользу «Порту».

«Порту»

«Драконы» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов обыграли только «Милан». Также они сыграли вничью с тем же «Миланом» и «Атлетико», а также дважды проиграли «Ливерпулю». Сейчас все в руках «Порту», поскольку победа в этом поединке гарантирует команде второе место и выход в плей-офф.

В чемпионате Португалии «Порту» выиграл уже восемь последних матчей. Сейчас в активе команды Сержиу Консейсау 35 очков и она делит первое место в турнирной таблице со «Спортингом». Вся борьба за чемпионство еще впереди.

Пять игроков не помогут португальской команде в этом матче из-за повреждений. Это Жоао Мариу, Франсишку Консейсау, Иван Маркано, Пепе и Клаудиу Рамош. Также дисквалифицирован Матеус Урибе.

«Атлетико»

У «матрасников» также всего одна победа в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Они победили на выезде «Милан». Также были два поражения от «Ливерпуля» и одно от «Милана», а также ничья с «Порту». Именно такие результаты поставили «Атлетико» в очень сложное положение. Им нужна только победа, чтобы весной продолжить выступать в еврокубках.

На выходных «Атлетико» проиграл «Мальорке» в чемпионате, что говорит о том, что подопечные Диего Симеоне крайне нестабильны. Их результаты в этом сезоне оставляют желать лучшего. В Примере мадридцы идут четвертыми, в их активе 29 пунктов. Правда, отставание от лидирующего «Реала» составляет уже десять баллов и побороться за чемпионство будет крайне сложно.

У «Атлетико» только две потери перед этой игрой. Не помогут команде травмированный Стефан Савич и дисквалифицированный Фелипе.

История встреч

Соперники провели между собой девять матчей. Три победы на счету «Атлетико», две виктории у «Порту» и четыре ничейных результата.

Поединок между командами 15 сентября завершился со счетом 0:0.

Ориентировочные составы

«Порту»: Диого Коста, Сануси, Мбемба, Кардозу, Манафа, Отавио, Витинья, Диас, Оливейра, Корона, Эванилсон.

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Эрмосо, Лоди, Врсалько, Корреа, Кондогбиа, Де Паул, Коке, Гризманн, Фелиш.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.42 по линии Parimatch.

7 декабря, вторник