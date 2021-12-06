Порту
0 : 0
Атлетико Мадрид
07.12.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Порту - Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Заруба за второе место

  • 06.12.2021 13:12
  • 137 просмотров
  • 0 комментариев
Порту - Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 февраля, на стадионе «Драгау» в Порту состоится матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный «Порту» примет мадридский «Атлетико». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Рассудит встречу Клеман Тюрпен из Франции.

Перед последним туром ситуация в группе В следующая: лидирует «Ливерпуль» (15 очков), который уже обеспечил себе выход в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы, а вот далее все самое интересное – «Порту» (5), «Милан» (4), «Атлетико» (4). Таким образом, обе команды могут претендовать как на выход из группы, так и на вылет вовсе из еврокубков. Ничья будет в пользу «Порту».

«Порту»

 

«Драконы» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов обыграли только «Милан». Также они сыграли вничью с тем же «Миланом» и «Атлетико», а также дважды проиграли «Ливерпулю». Сейчас все в руках «Порту», поскольку победа в этом поединке гарантирует команде второе место и выход в плей-офф.

В чемпионате Португалии «Порту» выиграл уже восемь последних матчей. Сейчас в активе команды Сержиу Консейсау 35 очков и она делит первое место в турнирной таблице со «Спортингом». Вся борьба за чемпионство еще впереди.

Пять игроков не помогут португальской команде в этом матче из-за повреждений. Это Жоао Мариу, Франсишку Консейсау, Иван Маркано, Пепе и Клаудиу Рамош. Также дисквалифицирован Матеус Урибе.

«Атлетико»

 

У «матрасников» также всего одна победа в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Они победили на выезде «Милан». Также были два поражения от «Ливерпуля» и одно от «Милана», а также ничья с «Порту». Именно такие результаты поставили «Атлетико» в очень сложное положение. Им нужна только победа, чтобы весной продолжить выступать в еврокубках.

На выходных «Атлетико» проиграл «Мальорке» в чемпионате, что говорит о том, что подопечные Диего Симеоне крайне нестабильны. Их результаты в этом сезоне оставляют желать лучшего. В Примере мадридцы идут четвертыми, в их активе 29 пунктов. Правда, отставание от лидирующего «Реала» составляет уже десять баллов и побороться за чемпионство будет крайне сложно.

У «Атлетико» только две потери перед этой игрой. Не помогут команде травмированный Стефан Савич и дисквалифицированный Фелипе.

История встреч

 

Соперники провели между собой девять матчей. Три победы на счету «Атлетико», две виктории у «Порту» и четыре ничейных результата.

Поединок между командами 15 сентября завершился со счетом 0:0.

Ориентировочные составы

«Порту»: Диого Коста, Сануси, Мбемба, Кардозу, Манафа, Отавио, Витинья, Диас, Оливейра, Корона, Эванилсон.

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Эрмосо, Лоди, Врсалько, Корреа, Кондогбиа, Де Паул, Коке, Гризманн, Фелиш.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.42 по линии Parimatch.

7 декабря, вторник

«Порту» – «Атлетико»
Порту. Стадион «Драгау». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале Megogo
Прогноз Sport.ua —1:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности