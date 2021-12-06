Во вторник, 7 декабря, состоится поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором итальянский «Милан» примет английский «Ливерпуль».

Матч пройдет в «Милане» на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Милан»

Ситуация в группе В сложилась так, что перед последним туром сразу три клуба претендуют на выход в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. Это «Порту» (5 очков), «Милан» (4 очка) и мадридский «Атлетико» (4 очка). Расклады могут быть самыми разными, но «Милану», в идеале, нужно обыграть «Ливерпуль» и надеяться, что в параллельном матче «Порту» не обыграет «Атлетико». Если же «Атлетико» обыграет «Порту», а «Милан» — «Ливерпуль», то в дело вступят дополнительные показатели. По очкам, набранным в очных встречах, у «Милана» и «Атлетико» равенство — 3-3. Итальянцы пока опережают испанцев по разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах: -2 у «Милана» и -3 у «Атлетико». Но после шестого тура все может кардинально измениться.

Не стоит забывать, что «Милан» лидирует в чемпионате Италии, после 16 туров набрав 38 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 35-18.

«Ливерпуль»

А вот «Ливерпулю» в матче с «Миланом» уже абсолютно ничего не нужно. «Красные» добыли 15 очков в пяти сыгранных матчах и могут заслуженно почивать на лаврах. Наиболее вероятно, что главный тренер «красных» Юрген Клопп даст отдохнуть нескольким основным игрокам команды и выпустит резервистов. С другой стороны, у «Ливерпуля» такие резервисты, которые в большинстве других клубов были бы твердыми игроками «основы».

Но отсутствие должной мотивации — это, пожалуй, главный враг «Ливерпуля» в предстоящем поединке.

Противостояние

Согласны с этим и букмекеры, который считают «Милан» фаворитом грядущего противостояния. На победу хозяев дают коэффициент 2, на победу гостей — около 3,5. Ничья оценивается коэффициентом 4. Как бы там ни было, «Ливерпуль» без боя не сдастся, и «Милану» придется очень постараться, чтобы победить англичан и до последнего остаться в гонке за место в плей-офф Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы:

«Милан»: Меньян — Флоренци, Томори, Романьоли, Эрнандес, Беннасер, Кессье, Мессиас, Диас, Леау, Ибрагимович.

«Ливерпуль»: Алиссон — Уильямс, Гомес, Конате, Цимикас, Окслейд-Чемберлен, Мортон, Кейта, Салах, Минамино, Ориги.

7 декабря, вторник