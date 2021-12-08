В поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» победил итальянский «Милан» со счетом 2:1. Это шестая победа в шести поединках «Ливерпуля» в рамках группового этапа текущей Лиги чемпионов.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Милан» — «Ливерпуль» — 1:2
Голы: Томори, 29 — Салах, 36, Ориги, 55
Обзор матча
1:0, Томори, 29
1:1, Салах, 36
1:2, Ориги, 55
События матча
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Дивок Ориги (Ливерпуль).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Фикайо Томори (Милан).
Источник — Sport.ua
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