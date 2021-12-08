Милан
1 : 2
Ливерпуль
07.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Милан — Ливерпуль — 1:2. И снова Салах! Видео голов и обзор матча

Английская команда одержала свою шестую победу в рамках группового этапа Лиги чемпионов

  • 08.12.2021 00:25
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Милан — Ливерпуль — 1:2. И снова Салах! Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» победил итальянский «Милан» со счетом 2:1. Это шестая победа в шести поединках «Ливерпуля» в рамках группового этапа текущей Лиги чемпионов.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Милан» — «Ливерпуль» — 1:2
Голы: Томори, 29 — Салах, 36, Ориги, 55

Обзор матча

1:0, Томори, 29

1:1, Салах, 36

1:2, Ориги, 55

События матча
55' ГОЛ ! Мяч забил Дивок Ориги (Ливерпуль).
36' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
29' ГОЛ ! Мяч забил Фикайо Томори (Милан).

Источник — Sport.ua

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