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07.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас есть все, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Наставник «Реала» доволен своей нынешней командой

  • 08.12.2021 09:08
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас есть все, чтобы выиграть Лигу чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов обыграл «Интер». Игра завершилась со счетом 2:0. Мадридский клуб занял первое место в группе и вышел в плей-офф.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что его команде по силам победить в турнире.

«У нас есть все необходимое для того, чтобы победить в чемпионате Испании и побороться за победу в Лиге чемпионов. Не существует команды такого класса, которая выиграет ее за явным преимуществом, будет серьезная борьба.

Наша команда не из тех, что способны играть с высоко поднятой линией обороны, но это высококлассная команда с большим опытом и волей к победе.

Важно, что мы финишировали первыми в группе, а жеребьевка меня не тревожит. Что бы ни случилось, хотим попытаться завоевать этот трофей», - сказал Анчелотти.

Источник — УЕФА

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