Реал Мадрид

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07.12.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Реал - Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Битва за первое место в группе

  • 06.12.2021 19:37
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Реал - Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

К последнему туру Лиги чемпионов в группе D решились уже практически все турнирные вопросы. «Реал» и «Интер» досрочно обеспечили себе путевки в плей-офф, «Шериф» занял третье место и отправится в Лигу Европы, а донецкий «Шахтер», к сожалению, остался без еврокубковой весны.

Нерешенным остался лишь один вопрос: кто займет первое место в группе – «Реал» или «Интер». И два гранда выяснят это в очной встрече на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал»

«Реал» подходит к матчу с «Интером» в прекрасной форме, с 8-матчевой победной серией во всех турнирах. Команда Карло Анчелотти лидирует в Ла Лиге, опережая ближайшего преследователя, «Севилью», на 5 очков по потерянным и на 8 – по реальным. В последнем туре «сливочные» на выезде уверенно обыграли непростого соперника, «Реал Сосьедад» - 2:0.

В игре с «Интером» у «Реала» простая задач – не проиграть, этого будет достаточно для того, чтобы удержать первое место в группе. Перед матчем с «Интером» у Карло Анчелотти появилась очень серьезная кадровая проблема: травму получил лидер команды Карим Бензема. В матче с «Сосьедадом» удачно подменить его сумел Лука Йович, который оформил гол+пас. Однако есть большие сомнения в том, что серб будет настолько же хорош в матче против чемпионов Италии.

«Интер»

«Интер» к матчу с «Реалом» также подходит в отличной форме – 8 побед и 1 ничья (в дерби с «Миланом») в последних 9 поединках. И это при том, что календарь в Серии А за это время у команды Симоне Индзаги был очень непростой, но чемпионам Италии удалось обыграть в важнейшем поединке «Наполи», а в последнем туре «нерадзурри» на выезде уже в первом тайме обеспечили себе легкую победу над «Ромой» Жозе Моуриньо – 3:0.

«Интеру» за последний месяц удалось ликвидировать 7-очковое отставание от «Милана» и «Наполи» в Серии А и вернуть себе статус главного фаворита в битве за Скудетто. Однако главное здесь даже не турнирная ситуация, а то качество игры, которое сейчас показывает команда Симоне Индзаги: им восхищаются даже такие придирчивые эксперты, как легендарный Арриго Сакки. И уже сейчас многие оценивают уровень этого «Интера» выше, чем чемпионской команды Антонио Конте образца прошлого сезона.

К матчу с «Реалом» чемпионы Италии подходят также не в идеальной кадровой ситуации. Ключевой центральный защитник Стефан Де Врей уже восстановился после травмы, но, скорее всего, Индзаги не будет рисковать и выпускать голландца с первых минут. Тем более, что Федерико Димарко с задачей заменить Де Врея справляется на «отлично». А в матче против «Ромы» травму колена получил форвард Хоакин Корреа, поэтому ждем возвращения в основу Лаутаро Мартинеса, который получил отдых в матче с «Ромой».

История встреч

Предстоящий матч будет лишь шестым между «Реалом» и «Интером» в Лиге чемпионов (без учета КЕЧ). 5 побед у мадридского клуба, и лишь одна у «Интера». В первом круге на «Джузеппе Меацца» «Реал» минимально победил 1:0, хотя в целом игровое преимущество было на стороне хозяев, которых подвела реализация моментов.

Прогноз на противостояние

Качество игры, которое «Интер» показывает в течение последнего месяца, действительно поражает, поэтому миланцам по силам как минимум не проиграть в Мадриде. Наша ставка – Х2, коэффициент 1,7.

Ориентировочные составы:

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Родриго, Йович, Винисиус

«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, Бастони, Димарко – Дюмфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич – Джеко, Лаутаро

7 декабря, вторник

«Реал» – «Интер»
Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале Megogo
Прогноз Sport.ua —1:2
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Источник — Sport.ua

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