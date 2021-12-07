Реал Мадрид
2 : 0
Интер Милан
07.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Реал всухую обыграл Интер и занял первое место в группе D

Мадридский клуб набрал 15 очков

  • 07.12.2021 23:49
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Реал всухую обыграл Интер и занял первое место в группе D
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» дома обыграл миланский «Интер» со счетом 2:0. Миланская команда с 64-й минуте встречи играла вдесятером после удаления Бареллы.

Победа позволила «сливочным» выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе D. «Реал» набрал 15 очков. «Интер» с 10-ю очками остался на втором месте.

«Реал» — «Интер» — 2:0
Голы: Кроос, 17, Асенсио, 79

«Реал»: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос (Вальверде, 78), Каземиро (Камавинга, 71), Йович (Мариано Диас, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 81), Родриго (Асенсио, 78).
«Интер»: Ханданович — Думфрис (Димарко, 46), Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович (Видаль, 60), Чалханоглу (Весино, 60), Барелла, Джеко (Санчес, 60), Мартинес (Гальярдини, 66).
Предупреждения: Д`Амброзио (54), Милитао (64), Бастони (74).
Удаление: Барелла (64).

Источник — Sport.ua

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