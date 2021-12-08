7 декабря в 22:00 в Мадриде состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором играли «Реал» и «Интер».
Реал – Интер – 2:0. Матч за первое место в группе. Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Кроос, 17 мин.
ГОЛ! 2:0. Асенсио, 79 мин.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
|64'
|Николо Барелла (Интер Милан) получает красную карточку.
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Тони Крооc (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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