Пеп ГВАРДИОЛА: «Нас наказали за одну-две ошибки»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал выездное поражение от «Лейпцига» (1:2) в поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы играли лучше во втором тайме, мы были более агрессивны. Мы играли на победу, но проиграли, так что поздравляю «Лейпциг».

В первом тайме мы не могли поймать ритм. У них действительно хорошая команда, мы знали это еще до старта группового этапа. К сожалению, нас наказали за одну-две ошибки.

Мы провели невероятный групповой этап. Мы вышли с первого места, имея одну игру в запасе, поэтому мы довольны результатом. Надеюсь, что в феврале мы будем еще лучше.

Удаление Уокера? Это определенно красная карточка», — сказал Гвардиола после матча.