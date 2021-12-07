РБ Лейпциг
2 : 1
Ман Сити
07.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Пеп ГВАРДИОЛА: «Нас наказали за одну-две ошибки»

Наставник «Манчестер Сити» подвел итоги поражения от «Лейпцига» (1:2)

  • 07.12.2021 23:12
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Нас наказали за одну-две ошибки»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал выездное поражение от «Лейпцига» (1:2) в поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы играли лучше во втором тайме, мы были более агрессивны. Мы играли на победу, но проиграли, так что поздравляю «Лейпциг».

В первом тайме мы не могли поймать ритм. У них действительно хорошая команда, мы знали это еще до старта группового этапа. К сожалению, нас наказали за одну-две ошибки.

Мы провели невероятный групповой этап. Мы вышли с первого места, имея одну игру в запасе, поэтому мы довольны результатом. Надеюсь, что в феврале мы будем еще лучше.

Удаление Уокера? Это определенно красная карточка», — сказал Гвардиола после матча.

Источник — ФК Манчестер Сити

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