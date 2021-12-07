РБ Лейпциг
2 : 1
Ман Сити
07.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

РБ Лейпциг – Ман Сити – 2:1. Ассист Зинченко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

  • 07.12.2021 21:50
  • 1957 просмотров
  • 2 комментария
РБ Лейпциг – Ман Сити – 2:1. Ассист Зинченко. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский футболист Александр Зинченко сделал ассист за английский «Манчестер Сити» в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов против РБ «Лейпциг».

На 77-й минуте после передачи украинца мяч у гостей забил Рияд Марез. До этого РБ «Лейпциг» провел два гола, и матч завершился победой немецкого клуба (2:1).

Лига чемпионов

Группа A. 6-й тур

РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Собослаи, 24, Силва, 71 – Марез, 77.

ГОЛ! 1:0. Собослаи, 24 мин.

ГОЛ! 2:0. Силва, 71 мин.

ГОЛ! 2:1. Марез (ассист – Зинченко), 77 мин.

События матча
83' Игрок команды Ман Сити получает красную карточку.
76' ГОЛ ! Мяч забил Фернандиньо (Ман Сити).
71' ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (РБ Лейпциг).
24' ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    kryakr
    kryakr, 07.12.2021 22:21
    +2
    Гарний асіст Зіни. Прямо як Мессі виложив
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    Alehandro
    Alehandro, 07.12.2021 22:54
    0
    В целом, не плохо отыграл. Учитывая не выразительную игру Уокера, как в этом матче, так и вообще в последних играх, и его красную, заработанную сегодня на ровном месте, вариант основных крайков Сити с Зинченко слева, а Конселу справа, видится всё более очевидным
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