Украинский футболист Александр Зинченко сделал ассист за английский «Манчестер Сити» в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов против РБ «Лейпциг».

На 77-й минуте после передачи украинца мяч у гостей забил Рияд Марез. До этого РБ «Лейпциг» провел два гола, и матч завершился победой немецкого клуба (2:1).

Лига чемпионов

Группа A. 6-й тур

РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Собослаи, 24, Силва, 71 – Марез, 77.

ГОЛ! 1:0. Собослаи, 24 мин.

ГОЛ! 2:0. Силва, 71 мин.

ГОЛ! 2:1. Марез (ассист – Зинченко), 77 мин.