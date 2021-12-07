Украинский футболист Александр Зинченко сделал ассист за английский «Манчестер Сити» в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов против РБ «Лейпциг».
На 77-й минуте после передачи украинца мяч у гостей забил Рияд Марез. До этого РБ «Лейпциг» провел два гола, и матч завершился победой немецкого клуба (2:1).
Лига чемпионов
Группа A. 6-й тур
РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 2:1
Голы: Собослаи, 24, Силва, 71 – Марез, 77.
ГОЛ! 1:0. Собослаи, 24 мин.
ГОЛ! 2:0. Силва, 71 мин.
ГОЛ! 2:1. Марез (ассист – Зинченко), 77 мин.
|83'
|Игрок команды Ман Сити получает красную карточку.
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандиньо (Ман Сити).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (РБ Лейпциг).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).
Источник — Sport.ua
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