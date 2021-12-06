РБ Лейпциг
0 : 0
Ман Сити
07.12.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Победа нужна только хозяевам

  • 06.12.2021 12:17
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РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 февраля, на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге состоится матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный «Лейпциг» примет английский «Манчестер Сити». Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени. Рассудит встречу Сандро Шерер из Швейцарии.

«Лейпциг»

 

Для немецкой команды этот поединок имеет огромное значение. Сейчас в активе «Лейпцига» четыре очка и третья позиция, однако столько же набранных пунктов и у четвертого «Брюгге», поэтому, чтобы не обращать внимание на поединок бельгийцев, «Ред Буллу» нужно побеждать самому, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф Лиги Европы.

В чемпионате дела у «красных быков» обстоят также очень плохо. Команда проиграла три последние игры. В ее активе лишь 18 очков и одиннадцатое место в турнирной таблице. По сравнению с прошлым годом, это провал. Именно поэтому с поста наставника команды был уволен Джесси Марш. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ахим Байерлорцер.

В «Лейпциге» по-прежнему серьезные кадровые проблемы. В лазарете находятся Илайс Мориба, Уго Новоа-Рамос, Дани Ольмо, Вилли Орбан, Юссуф Поульсен, Марсело Сараччи, Амаду Хайдара и Марсель Хальстенберг. Все они не сыграют в этом матче.

«Манчестер Сити»

 

Для «горожан» этот поединок не имеет никакого турнирного значения. «Голубые» досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Скорее всего, наставник команды Хосеп Гвардиола прибегнет к ротации и на поле выйдут футболисты, которые мало играют в текущем сезоне. Ждем в стартовом составе Александра Зинченко.

В настоящий момент у «Сити» семиматчевая победная серия. Последний раз команда из Манчестера проигрывала еще 30 октября в матче с «Кристал Пэлас». В чемпионате Англии дела у «горожан» налаживаются. Они уже вышли на первое место, опередив «Ливерпуль» и «Челси».

История встреч

 

Первый поединок команд в это Лиге чемпионов, который прошел 15 сентября, стал дебютным очным противостоянием команд. Тогда было забито девять мячей, а «Сити» в родных стенах добился победы со счетом 6:3. Ждем много голов и сейчас?

Ориентировочные составы

«Лейпциг»: Гулачи, Гвардиол, Мукиеле, Клостерманн, Адамс, Анхелиньо, Форсберг, Кампль, Нкунку, Собослаи, Силва.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Зинченко, Ляпорт, Стоунз, Фернандиньо, Родри, Марез, Де Брюйне, Стерлинг, Жезус.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.98 по линии Parimatch.

7 декабря, вторник

«РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити»
Лейпциг. Стадион «Ред Булл-Арена». 19:45
ТВ-трансляция на телеканале Megogo
Прогноз Sport.ua —1:2
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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