Стали известны результаты жеребьевки ATP Cup-2022

Состоялась жеребьевка ATP Cup, который стартует первого января в Сиднее.
Результаты жеребьевки
Группа A: Сербия, Норвегия, Чили, Испания.
Группа B: Россия, Италия, Австрия, Австралия.
Группа C: Германия, Канада, Великобритания, США.
Группа D: Греция, Польша, Аргентина, Грузия.
Победители групп пройдут в плей-офф, который стартует с полуфинальной стадии.
Составы команд
Источник — ATP Cup
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