Бьянка Андрееску не сыграет на Australian Open

Известная теннисистка возьмет более длительную паузу после сезона

  • 07.12.2021 03:25
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Бьянка Андрееску не сыграет на Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-четвертая ракетка мира и чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску пропустит Australian Open-2022. Канадской теннисистке нужно больше времени на восстановление после двух сложных сезонов.

«Всем привет! Как вы знаете, последние два года были для меня очень сложные. Особенно, нынешний сезон. Я провела много дней в изоляции на карантине и это на меня сильно повлияло — ментально и психологически. К тому же моя бабушка из-за коронавируса несколько недель лежала в реанимации — это было очень тяжело.

Много дней я была сама не своя, особенно во время тренировок и матчей. Чувствовала, словно весь мир у меня на плечах и не могла отключиться от всего, что происходит за пределами корта. Чувствовала всеобщую грусть и смятение вокруг и это сказывалось на мне. Хотела взять немного больше времени на то, чтобы перезагрузиться, восстановиться и перерасти это (насколько бы это не звучало, как клише) и продолжить вдохновлять, занимаясь благотворительностью и работать над собой. Потому, что я знаю, что, делая это, вернусь сильнее, чем раньше.

Поэтому я не начну новый сезон в Австралии. Чуть больше времени возьму для размышлений, тренировок и подготовки к сезону-2022», - сказала Андрееску.

В апреле нынешнего года Бьянка Анлдрееску дошла до финала на Мастерсе в американском Майами, где проиграла первой ракетке мира Эшли Барти. Нынешний сезон канадская теннисистка завершила на 46-й позиции в мировом рейтинге.

Источник — Большой теннис Украины

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