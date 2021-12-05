В понедельник, 6 декабря, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч пятнадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют местный «Эвертон» и лондонский «Арсенал». Стартовый свисток рефери Майка Дина из района Виррал прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Эвертон



Испанского наставника Рафаэля Бенитеса и так не очень сильно любят фанаты «ирисок», а он еще вместе со своей командой умудряется проиграть домашнее дерби «Ливерпулю» (1:4), который тот возглавлял в наиболее успешные годы «красных» в начале XXI века. Очевидно, что именно поражение в предыдущем туре было куда более болезненно воспринято на всех фронтах поддержки «Эвертона», чем даже серия отвратительных выступлений команды на протяжении последних восьми неудачных поединков кряду. Забавно, что даже с такими удручающими показателями клуб из Ливерпуля все равно удерживается вне зоны вылета, но команды позади в турнирной таблице хотя бы двигаются в разные стороны в рамках своего прогресса.

Противостояние против коллектива своего соотечественника для Бенитеса будет определяющим, хотя вряд ли кто сейчас сомневается, что Рафу оставят руководить командой уже после рождественского периода тяжелых поединков. Вопрос лишь в том, произойдет ли отставка раньше предполагаемого, а соответствующих перспектив к этому имеются в достатке. Кроме «Арсенала», «Эвертон» в ближайшее время сыграет против «Челси» и «Лестера», да и «Кристал Пэлас» сейчас не выглядит для «ирисок» равным по силе соперником.

Арсенал



К подопечными Микеля Артеты в этом сезоне есть только один вопрос – что с ними происходит в матчах против команд из категории «топ» в АПЛ? «Арсенал» старательно собирает очки в противостояниях с командами из середины и нижней части турнирной таблицы, после чего наступает необходимость играть против условного «Ливерпуля», что заканчивается условными 0:4. Или 2:3, как это было в матче на «Олд Траффорд» в недавнем прошлом. Одно лишь можно сказать точно – «пушкари» сейчас точно не выглядят безнадежным коллективом, которым казались по ходу прошлого сезона, но над уверенностью поработать все равно необходимо.

Даже если «Арсенал» сумеет обыграть в предстоящей игре «Эвертон», то что это даст лондонскому клубу, кроме долгожданного успеха на «Гудисоне», где команда не побеждала уже четыре года? Разумеется, три очка являются наиболее важным призом для команды Микеля Артеты, однако она нуждается в громком успехе сейчас больше, чем в очередной победе, пусть она и даст возможность не отстать от «Вест Хэма». К слову, Антонио Конте и его «Тоттенхэм» уже сели на хвост «канонирам» в турнирной таблице, поэтому дерби Северного Лондона в середине января будет очень горячим. Но до той поры командам было бы неплохо, для начала, продержаться у еврокубковой зоны.

Ориентировочные составы



«Эвертон»: Пикфорд – Динь, Годфри, Кин, Коулман – Аллан, Дюкуре – Грэй, Таунсенд – Ришарлисон, Тосун.

«Арсенал»: Рамсдейл – Тавареш, Габриэль, Уайт, Томиясу – Эль-Ненни, Партей – Мартинелли, Эдегор, Сака – Обамеянг.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, в предстоящем поединке гости должны прервать неудачную серию поединков в Ливерпуле. Нашей ставкой будет позиция – «Арсенал» победит и ТМ 2.5 с коэффициентом 4.60 по линии Parimatch.

6 декабря, понедельник