«Эвертон» в матче 15-го чемпионата Англии обыграл «Арсенал». Встреча закончилась со счетом 2:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Демарай Грэй (Эвертон).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Эвертон).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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