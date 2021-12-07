15-й тур
Эвертон
2 : 1
Арсенал
06.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Эвертон добыл волевую победу над Арсеналом

Второе поражение подряд для «Канониров»

  • 07.12.2021 00:03
  • 287 просмотров
  • 2 комментария
АПЛ. Эвертон добыл волевую победу над Арсеналом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Эвертон» в заключительном матче 15-го тура АПЛ дома на последних минутах добыл волевую победу над «Арсеналом». Отметим, что благодаря ВАР были отменены еще два гола форварда «Эвертона» Ришарлисона.

Для команды Микеля Артеты это второе поражение подряд в АПЛ, которое по итогам тура опустило «Арсенал» на седьмое место. «Эвертон» набрал 18 очков, что позволило подопечным Рафаэля Бенитеса подняться на 12-е место в турнирной таблице.

«Эвертон» - «Арсенал» - 2:1
Голы: Ришарлисон 79, Грей 90+2 – Эдегор 45+2

«Эвертон» – Пикфорд, Коулмэн, Кин, Мина (Холгейт, 31), Годфри, Грэй, Таунсенд (Андре Гомеш, 66), Аллан, Дукуре, Гордон (Ивоби, 87), Ришарлисон.

«Арсенал» – Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни (Нуну Тавареш, 65), Джака, Парти, Эдегор, Сака, Ляказетт (Обамеянг, 85), Мартинелли (Нкетиа, 71).

Предупреждения: Годфри (51), Джака (63), Эдегор (74).

Турнирная таблица АПЛ

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 07.12.2021 00:24
    0
    Видно Арсенал знову буде борсатися між 7-9 місцем, а ніби вже прогрес намічався після провального старту.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 07.12.2021 00:15
    0
    Забил 3 Ришарлисон, 2 отменили из-за сантиметрового офсайда. Когда уже правила поменяют наконец, отмена таких голов это смешно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности