АПЛ. Эвертон добыл волевую победу над Арсеналом

Сегодня «Эвертон» в заключительном матче 15-го тура АПЛ дома на последних минутах добыл волевую победу над «Арсеналом». Отметим, что благодаря ВАР были отменены еще два гола форварда «Эвертона» Ришарлисона.

Для команды Микеля Артеты это второе поражение подряд в АПЛ, которое по итогам тура опустило «Арсенал» на седьмое место. «Эвертон» набрал 18 очков, что позволило подопечным Рафаэля Бенитеса подняться на 12-е место в турнирной таблице.

«Эвертон» - «Арсенал» - 2:1

Голы: Ришарлисон 79, Грей 90+2 – Эдегор 45+2

«Эвертон» – Пикфорд, Коулмэн, Кин, Мина (Холгейт, 31), Годфри, Грэй, Таунсенд (Андре Гомеш, 66), Аллан, Дукуре, Гордон (Ивоби, 87), Ришарлисон.

«Арсенал» – Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни (Нуну Тавареш, 65), Джака, Парти, Эдегор, Сака, Ляказетт (Обамеянг, 85), Мартинелли (Нкетиа, 71).

Предупреждения: Годфри (51), Джака (63), Эдегор (74).

Турнирная таблица АПЛ