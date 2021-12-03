Джима забежала в топ-20, Ураган разгромно проиграл Бенфике, победа Прометея

Главные новости за 2 декабря на Sport.ua

  • 03.12.2021 02:30
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Джима забежала в топ-20, Ураган разгромно проиграл Бенфике, победа Прометея
© Kevin Voigt/DeFodi. Юлия Джима

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 2 декабря.

1. Новый фарм-клуб для Динамо. Куда киевляне отправят в аренду свою молодежь? Вместо «Черноморца» у «бело-синих» может появиться вариант в Румынии.

2. Он забил 800 голов. Дубль Роналду принес Ман Юнайтед победу над Арсеналом. «Тоттенхэм» нанес поражение «Брентфорду», проведя два гола.

3. Орлы заклевали драконов. Ураган разгромно проиграл Бенфике. Разница в классе между командами оказалась слишком большой.

4. Названо 12 имен. Луческу – в шорт-листе на должность коуча сборной Румынии. Федерация футбола Румынии определилась с кандидатами в наставники.

5. Разгром в 40 очков! Прометей уверенно выиграл группу в женском Еврокубке. Украинская команда обыграла турецкий «Элязыг Идаре» со счетом 92:52.

6. Эстерсунд-2021. Хаузер выиграла спринт, Джима забежала в топ-20. Остальные украинки не попали в топ-40.

7. Джошуа может взять отступные и дать провести бой Усик – Фьюри. Британец готов отойти в сторону.

8. Эстерсунд-2021. Самуэльссон – снова лучший спринтер, Пидручный стал 23-м. Украинцы снова не смогли попасть в топ-20.

9. Харьковская Тесла проиграла Бенфике на старте женского КЕЧ по футзалу. Кубок европейских чемпионов по футзалу стартовал в испанском городе Луго.

10. Рестарт сезона УХЛ. Сокол проиграл Кременчуку, победа Рулав Одд. Сезон возобновился двумя матчами.

Источник — Sport.ua

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