Джима забежала в топ-20, Ураган разгромно проиграл Бенфике, победа Прометея

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 2 декабря.
1. Новый фарм-клуб для Динамо. Куда киевляне отправят в аренду свою молодежь? Вместо «Черноморца» у «бело-синих» может появиться вариант в Румынии.
2. Он забил 800 голов. Дубль Роналду принес Ман Юнайтед победу над Арсеналом. «Тоттенхэм» нанес поражение «Брентфорду», проведя два гола.
3. Орлы заклевали драконов. Ураган разгромно проиграл Бенфике. Разница в классе между командами оказалась слишком большой.
4. Названо 12 имен. Луческу – в шорт-листе на должность коуча сборной Румынии. Федерация футбола Румынии определилась с кандидатами в наставники.
5. Разгром в 40 очков! Прометей уверенно выиграл группу в женском Еврокубке. Украинская команда обыграла турецкий «Элязыг Идаре» со счетом 92:52.
6. Эстерсунд-2021. Хаузер выиграла спринт, Джима забежала в топ-20. Остальные украинки не попали в топ-40.
7. Джошуа может взять отступные и дать провести бой Усик – Фьюри. Британец готов отойти в сторону.
8. Эстерсунд-2021. Самуэльссон – снова лучший спринтер, Пидручный стал 23-м. Украинцы снова не смогли попасть в топ-20.
9. Харьковская Тесла проиграла Бенфике на старте женского КЕЧ по футзалу. Кубок европейских чемпионов по футзалу стартовал в испанском городе Луго.
10. Рестарт сезона УХЛ. Сокол проиграл Кременчуку, победа Рулав Одд. Сезон возобновился двумя матчами.
Источник — Sport.ua
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