Новый фарм-клуб для Динамо. Куда киевляне отправят в аренду свою молодежь?

Вместо «Черноморца» у «бело-синих» может появиться вариант в Румынии

  • 02.12.2021 15:57
  • 2878 просмотров
  • 19 комментариев
Новый фарм-клуб для Динамо. Куда киевляне отправят в аренду свою молодежь?
© ФК Динамо. Мирча Луческу (по центру)

Главный тренер бухарестского «Динамо» Мирча Редник заявил, что его клуб рассматривает возможность тесного сотрудничества с киевским «Динамо», которое возглавляет румын Мирча Луческу, на предмет аренды футболистов.

«Луческу готов помочь и сказал, что может это сделать. Он говорит, что у него большое число футболистов, и ему было бы удобно одолжить нам одного или двух для получения игровой практики. Таким я вижу сотрудничество с Мирчей», - заявил Редник.

Также коуч бухарестского «Динамо» заявил, что не верит в возможность перехода Луческу на тренерскую работу в сборную Румынии.

«Не думаю, что они (руководство «Динамо» Киев – прим.) заменят его. Почему? Он очень хорошо работает, и было бы ошибкой убрать Мирчу. Мы разговаривали с ним по поводу зимнего сотрудничество, поэтому я не думаю, что вариант со сборной возможен. Луческу любит каждый день приходить на стадион, а не сидеть в офисе. В Румынии достаточно тренеров, которые могут возглавить сборную», - сказал Редник.

Напомним, сегодня бразильские СМИ сообщили, что «Динамо» выходило на контакт с тренером «Палмейраса» Абелем Феррейрой на предмет назначения коучем, однако португальский специалист отказал «бело-синим».

Ранее сообщалось, что одесский «Черноморец», в котором ныне пребывает большое число арендованных футболистов из «Динамо», зимой сменит владельца и откажется от прежнего вектора, что приведет к уходу игроков «бело-синих» и, возможно, главного тренера Юрия Мороза.

О потенциальном сотрудничестве между киевским и бухарестским «Динамо» в СМИ сообщалось еще в начале нынешнего года.

Источник — Digisport.ro

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Antonov
    online
    Antonov, 02.12.2021 16:14
    +3
    IgorIgor, 02.12.2021 16:09
    кому всрался твой Черноморец без футболистов? своих нет, играть нет, полный абзац, одни понты на пальцах играйте в первой лиге со школотой а стадион под цирк шапито один ху газон угандонили
    рогалик ,мы без ваших деревянных мажоров в УПЛ вышли.Нак.й с Одессы рогатые!
    Ссылка
    Antonov
    online
    Antonov, 02.12.2021 16:00
    +3
    Играйте мажоры рогатые где хотите, только не в Черноморце.
    Ссылка
    Antonov
    online
    Antonov, 02.12.2021 16:19
    +2
    IgorIgor, 02.12.2021 16:17
    залезишь туда от куда вылез со своим клубом без футболистов + паровозом с арендуполем Первая лига это ваш максимум, давайте дальше фукайте на своих футболистов на стадионе убогие болелы
    рогалик ,вижу тебя уже отправили в Румынию
    Ссылка
    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 02.12.2021 16:25
    +1
    Объясните кто то автору статьи значение термина ФАРМ в реалиях УПЛ ! А то он думает что они типа своих в аренду отдают ради роста игроков а не ради 6 очков в таблице !
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 02.12.2021 16:16
    +1
    AK.228, 02.12.2021 16:12
    туда можно.. не видно не слышно
    кого?
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 02.12.2021 16:09
    +1
    " одолжить нам одного или двух для получения игровой практики"
    - 1-2 фарм? а шо такое тогда марик, шахта - 2?
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 02.12.2021 16:29
    0
    Antonov, 02.12.2021 16:00
    Играйте мажоры рогатые где хотите, только не в Черноморце.
    Окей крот, так и сделаем
    А куда твой Ник DonbasCity делся кстати, или ты переехал ?
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 02.12.2021 16:28
    0
    AK.228, 02.12.2021 16:26
    динамовцев
    1-2 игрока можно хоть в шахту, особо не будет ощутимо
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 02.12.2021 16:26
    0
    Alex86 1, 02.12.2021 16:16
    кого?
    динамовцев
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    online
    SergeyKharkiv, 02.12.2021 16:24
    0
    IgorIgor, 02.12.2021 16:23
    тупое! тебе пох на твой клуб, он только только выполз из первой лиги, а вы и тебе подобные дибилы поможите клубу попасть обратно! короче мне по.. ваши проблемы
    Все не пиши ничего все так знают что ты да…ун циркач🤡
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    online
    SergeyKharkiv, 02.12.2021 16:20
    0
    Antonov, 02.12.2021 16:19
    рогалик ,вижу тебя уже отправили в Румынию
    Наверное да
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    online
    SergeyKharkiv, 02.12.2021 16:15
    0
    IgorIgor, 02.12.2021 16:13
    болелы Черноморца оказались еще еба,,тей, своих нет, играть выйти не могут по регламенту, каким макаром вы вообще вылезли с Первой лиги недо клуб без футболистов
    Ну ты тв……рюка Ладно в следующем году Металл и Черноморец будут е…..ть вас рогатых
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 02.12.2021 16:12
    0
    туда можно.. не видно не слышно
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    online
    SergeyKharkiv, 02.12.2021 16:28 (изменен)
    -1
    IgorIgor, 02.12.2021 16:26
    еще один тормоз с харьковской помойной ямы вылез ты себе в жены пса228 возьми, брата по разуму су..а я валяюсь
    Твой брат по разуму МольКротМакс , иди в засос с ним поцелуйся Моль Гусман
    Ссылка
    IgorIgor
    IgorIgor, 02.12.2021 16:26
    -1
    SergeyKharkiv, 02.12.2021 16:24
    Все не пиши ничего все так знают что ты да…ун циркач🤡
    еще один тормоз с харьковской помойной ямы вылез ты себе в жены пса228 возьми, брата по разуму су..а я валяюсь
    Ссылка
    IgorIgor
    IgorIgor, 02.12.2021 16:23
    -1
    Antonov, 02.12.2021 16:19
    рогалик ,вижу тебя уже отправили в Румынию
    тупое! тебе пох на твой клуб, он только только выполз из первой лиги, а вы и тебе подобные дибилы поможите клубу попасть обратно! короче мне по.. ваши проблемы
    Ссылка
    IgorIgor
    IgorIgor, 02.12.2021 16:13
    -3
    болелы Черноморца оказались еще еба,,тей, своих нет, играть выйти не могут по регламенту, каким макаром вы вообще вылезли с Первой лиги недо клуб без футболистов
    Ссылка
    IgorIgor
    IgorIgor, 02.12.2021 16:17
    -4
    Antonov, 02.12.2021 16:14
    рогалик ,мы без ваших деревянных мажоров в УПЛ вышли.Нак.й с Одессы рогатые!
    залезишь туда от куда вылез со своим клубом без футболистов + паровозом с арендуполем Первая лига это ваш максимум, давайте дальше фукайте на своих футболистов на стадионе убогие болелы
    Ссылка
    IgorIgor
    IgorIgor, 02.12.2021 16:09
    -4
    Antonov, 02.12.2021 16:00
    Играйте мажоры рогатые где хотите, только не в Черноморце.
    кому всрался твой Черноморец без футболистов? своих нет, играть нет, полный абзац, одни понты на пальцах играйте в первой лиге со школотой а стадион под цирк шапито один ху газон угандонили
    Ссылка
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