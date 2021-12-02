Новый фарм-клуб для Динамо. Куда киевляне отправят в аренду свою молодежь?

Главный тренер бухарестского «Динамо» Мирча Редник заявил, что его клуб рассматривает возможность тесного сотрудничества с киевским «Динамо», которое возглавляет румын Мирча Луческу, на предмет аренды футболистов.

«Луческу готов помочь и сказал, что может это сделать. Он говорит, что у него большое число футболистов, и ему было бы удобно одолжить нам одного или двух для получения игровой практики. Таким я вижу сотрудничество с Мирчей», - заявил Редник.

Также коуч бухарестского «Динамо» заявил, что не верит в возможность перехода Луческу на тренерскую работу в сборную Румынии.

«Не думаю, что они (руководство «Динамо» Киев – прим.) заменят его. Почему? Он очень хорошо работает, и было бы ошибкой убрать Мирчу. Мы разговаривали с ним по поводу зимнего сотрудничество, поэтому я не думаю, что вариант со сборной возможен. Луческу любит каждый день приходить на стадион, а не сидеть в офисе. В Румынии достаточно тренеров, которые могут возглавить сборную», - сказал Редник.

Напомним, сегодня бразильские СМИ сообщили, что «Динамо» выходило на контакт с тренером «Палмейраса» Абелем Феррейрой на предмет назначения коучем, однако португальский специалист отказал «бело-синим».

Ранее сообщалось, что одесский «Черноморец», в котором ныне пребывает большое число арендованных футболистов из «Динамо», зимой сменит владельца и откажется от прежнего вектора, что приведет к уходу игроков «бело-синих» и, возможно, главного тренера Юрия Мороза.

О потенциальном сотрудничестве между киевским и бухарестским «Динамо» в СМИ сообщалось еще в начале нынешнего года.