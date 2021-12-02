Названо 12 имен. Луческу – в шорт-листе на должность коуча сборной Румынии

Федерация футбола Румынии определилась с кандидатами в наставники

  • 02.12.2021 21:42
  • 704 просмотра
  • 1 комментарий
Названо 12 имен. Луческу – в шорт-листе на должность коуча сборной Румынии
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

76-летний наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу вошел в шорт-лист из 12 имен на должность наставника сборной Румынии.

Аурел Чикляну, член Технической комиссии Федерации футбола Румынии, сообщил, что список, из которого будет выбран новый тренер, включает 12 имен:

«Каждый член Технической комиссии выступил, выразил точку зрения относительно ситуации, критериев, предложений по поводу тренеров. Были выделены некоторые имена, всего их 12.

В число претендентов входят: двое Луческу (Мирча и Рэзван), двое Иорданеску (младший Эдвард и старший Ангел), Георге Хаджи, Виктор Пицуркэ, Космин Олэрою, Дан Петреску, Адриан Урсеа, Адриан Муту, Ласло Болони и Костел Гылкэ».

Источник — Sport.ro

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 02.12.2021 21:45
    -1
    Ого, а компенсация ДК будет?
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