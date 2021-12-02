Названо 12 имен. Луческу – в шорт-листе на должность коуча сборной Румынии

76-летний наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу вошел в шорт-лист из 12 имен на должность наставника сборной Румынии.

Аурел Чикляну, член Технической комиссии Федерации футбола Румынии, сообщил, что список, из которого будет выбран новый тренер, включает 12 имен:

«Каждый член Технической комиссии выступил, выразил точку зрения относительно ситуации, критериев, предложений по поводу тренеров. Были выделены некоторые имена, всего их 12.

В число претендентов входят: двое Луческу (Мирча и Рэзван), двое Иорданеску (младший Эдвард и старший Ангел), Георге Хаджи, Виктор Пицуркэ, Космин Олэрою, Дан Петреску, Адриан Урсеа, Адриан Муту, Ласло Болони и Костел Гылкэ».