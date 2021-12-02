В поединке 15-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» дома обыграл «Специю» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Интер» — «Специя» — 2:0
Голы: Гальярдини, 36, Мартинес, 58, с пенальти
События матча
|58'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Гальярдини (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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