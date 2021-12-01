15-й тур
Интер Милан
2 : 0
Специя
01.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Интер обыграл Специю с Коваленко, Моуриньо с Ромой уступил Болонье

1 декабря проходят матчи 15-го тура чемпионата Италии

  • 01.12.2021 21:59
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  • 2 комментария
Интер обыграл Специю с Коваленко, Моуриньо с Ромой уступил Болонье
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Гальярдини и Виктор Коваленко

1 декабря проходят матчи 15-го тура чемпионата Италии.

«Интер» обыграл «Специю» (2:0), голы провели Роберто Гальярдини и Лаутаро Мартинес (с пенальти).

Украинец Виктор Коваленко вышел в основе гостей и провел на поле 64 минуты, после чего был заменен.

В другом матче «Болонья» победила «Рому» (1:0) под руководством Жозе Моуриньо, отличился Маттиас Сванберг.

«Интер» набрал 34 очка и занимает 2-е место в Серии A.

Серия A. 15-й тур

Болонья  Рома  1:0

Гол: Сванберг, 35.

Болонья: Скорупски, Хики, Сумаоро, Теат, Домингес (Виньято, 90+1), Медель, Сориано, Сванберг, Арнаутович (Сансоне, 17), Сков Ольсен (Де Сильвестри, 80), Барроу (Орсолини, 90).

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Роджер Ибаньес, Смоллинг, Манчини (Винья, 73), Верету (Кристанте, 64), Диавара (Перес, 46), Мхитарян, Абрахам, Дзаньоло, Эль-Шаарави (Шомуродов, 52).

Предупреждения: Сориано 38, Скорупски 87, Сансоне 90 – Абрахам 45, Перес 59, Дзаньоло 72, Карсдорп 90.

Интер  Специя  2:0

Голы: Гальярдини, 36, Лаутаро Мартинес, 58 (пен).

Интер: Ханданович, Дюмфрис, Димарко, Д`Амброзио, Шкриньяр, Гальярдини (Весино, 87), Хакан Чалханоглу (Сенси, 69), Брозович (Видаль, 87), Мартинес (Джеко, 73), Перишич, Корреа (Санчес, 74).

Специя: Проведель, Сала (Бурабия, 64), Реца (Бастони, 46), Кивер, Христов, Амиан (Феррер, 46), Эрлич, Коваленко (Маджоре, 64), Манай, Гьяси, Сальседо (Верде, 69).

Предупреждения: Мартинес 44 - Манай 31, Кивер 58.

ГОЛ! 1:0. Гальярдини, 36 мин.

ГОЛ! 2:0. Лаутаро Мартинес, 58 мин (пен).

Видеообзор матча.

События матча
58' ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
36' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Гальярдини (Интер Милан).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Tasha19
    Tasha19, 01.12.2021 22:12
    +2
    Ёкарный Бабай, 01.12.2021 22:10
    У Фонсеки после 15 туров было на 5 очков больше, чем у Особенного
    Походу Моуриньо опять может хорошо на увольнении заработать)))
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 01.12.2021 22:10
    +2
    У Фонсеки после 15 туров было на 5 очков больше, чем у Особенного
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