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0 : 0
Специя
01.12.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Интер – Специя. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Потенциальный серьезный экзамен для Виктора Коваленко и его партнеров по команде

  • 30.11.2021 22:38
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Интер – Специя. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 декабря, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч пятнадцатого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют местный «Интер» и «Специя». Стартовый свисток рефери Давиде Герсини из Генуи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Интер


Действующие чемпионы Италии уже успели набрать солидный ход в национальном первенстве, поэтому сейчас в открытую угрожаю позициям своих соседей по городу в лице «Милана» в турнирной таблице. «Интер» в выгодном положении в этом вечном споре, так как «россонери» будут играть посреди недели против генуэзского «Дженоа», а команда Андрея Шевченко в принципиальном для своего наставника поединке вполне способна организовать проблемы второму на данный момент коллективу Серии А. Коллективу Симоне Индзаги будет достаточно самому не ошибиться и ждать следующей осечки прямых конкурентов, а там уже и до неаполитанского «Наполи» будет сравнительно близко.

Результаты последних выступлений «нерадзурри» позволяют с уверенностью говорить о их перспективах в борьбе за титул. Достаточно будет отметить лишь тот факт, что «Интер» не проигрывал уже в течение полутора месяцев с момента выездного фиаско на «Стадио Олимпико» в игре против римского «Лацио» (1:3). Команда Индзаги уверенно справляется с вызовами как на внутренней, так и на международной аренах – донецкий «Шахтер» прекрасно об этом знает, так как именно на «Джузеппе Меацца» украинский клуб окончательно попрощался с надеждами на еврокубковую кампанию в недавнем прошлом (0:2).

Специя


«Интер» в контексте нашей страны в последнее время встречается достаточно часто. То «змеи» играют против коллектива Роберто Де Дзерби, то им предстоит поединок против «Специи», в составе которой выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко. К слову, выступает сравнительно неплохо – один гол и два ассиста за команду, которая идет недалеко от зоны вылета, являются неплохими показателями. Навскидку, 20% результативных действий «орлят» не прошло без непосредственного участия нашего соотечественника. Подняться выше 17 строчки в турнирной таблице это особо не помогло, но для украинского болельщика является приятным фактом, как ни крути.

В предыдущих двух поединка коллектив Тиаго Мотты продемонстрировал неудачные результаты. Гостевая игра против «Аталанты» строилась для «специале» исключительно на чужих ошибках, которых в итоге оказалось меньше, чем пропустила голов в свои ворот команда из региона Лигурия (2:5), а вот домашнее поражение от «Болоньи» (0:1), которое произошло на прошлых выходных, было достаточно обидным, так как команды играли фактически на равных почти все основное время матча.

Заметно, что свежие идеи в голове Мотты присутствуют, так как «Специя» не является «классическим» представителем подвала таблицы итальянского чемпионата, однако найти баланс атаки и обороны начинающий наставник все еще не может. Сказывается и статус коллектива, который только сезоном ранее вернулся в «элитный» дивизион, спустя не одно десятилетие отсутствия.

Ориентировочные составы


«Интер»: Ханданович – А. Бастони, Шкриниар, Д’Амброзио – Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Думфрис – Корреа, Джеко.

«Специя»: Проведель – Реца, Николау, Эрлич, Амьян – Коваленко, Маджоре, С. Бастони – Стрелец, Нзоля, Антист.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что хозяева должны одержать очередную уверенную домашнюю победу, но при этом не будут устраивать разгром своих соперников. Нашей ставкой будет позиция – «Интер» победит и ТМ 2.5 с коэффициентом 4.60 по линии Parimatch.

1 декабря, среда

«Интер» – «Специя»
Милан. «Джузеппе Меацца». 19:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Давиде Герсини (Генуя, Италия)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch  
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Александр Снитко, Sport.ua

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