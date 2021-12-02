ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Тяжелая игра, но отличный результат»

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко прокомментировал выездную победу над «Астон Виллой» (2:1) в поединке 14-го тура чемпионата Англии.
«Тяжелая игра на выезде против сильной команды, но отличный результат. Плюс три очка», — написал Александр после матча.
Зинченко вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Сити» и провел полный матч.
Источник — Instagram
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