ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Тяжелая игра, но отличный результат»

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко прокомментировал выездную победу над «Астон Виллой» (2:1) в поединке 14-го тура чемпионата Англии.

«Тяжелая игра на выезде против сильной команды, но отличный результат. Плюс три очка», — написал Александр после матча.

Зинченко вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Сити» и провел полный матч.