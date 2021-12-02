В поединке 14-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1. Украинский игрок «горожан» Александр Зинченко провел на поле всю игру.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1:2
Голы: Уоткинс, 47 — Диаш, 27, Б. Силва, 43
События матча
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Ман Сити).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Рубен Диаш (Ман Сити).
Источник — YouTube
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