В среду, 1 декабря, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоится матч 14-го тура чемпионата Англии, в котором «Астон Вилла» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:15 по Киеву.

«Астон Вилла»

Команда Стивена Джеррарда находится на 13-й позиции в турнирной таблице английского чемпионата. В 13 матчах, одержав 5 побед, 1 раз сыграв вничью и потерпев 7 поражений, она набрала 16 очков. В двух крайних поединках «львы» выиграли, сумев разобраться с «Брайтоном» (2:0 дома) и «Кристал Пэлас» (2:1 на выезде).

Эти два выигрыша закрыли сразу пятиматчевую серию команды из одних только поражений. 3 ноября она на выезде уступила «Тоттенхэму» (1:2), а затем по очереди проиграла «Вулверхэмптону» (2:3 дома), «Арсеналу» (1:3 на выезде), «Вест Хэму» (1:4 дома) и «Саутгемптону» (0:1 в гостях).

По показателям на своем поле у «Астон Виллы» нынче 8-й результат в АПЛ – 10 очков в шести матчах (3 победы, 1 ничья, 2 поражения).

В предстоящем поединке в рядах бирмингемцев на поле не смогут появиться травмированные Траоре и Трезеге.

«Манчестер Сити»

Подопечные Хосепа Гвардиолы в настоящий момент располагаются на втором месте в таблице АПЛ, имея в активе 29 пунктов, что на один бал меньше, нежели у лидирующего «Челси». В 13-ти встречах «Сити» одержал 9 побед, дважды сыграл вничью и два раза проиграл.

После поражения дома от «Кристал Пэлас» (0:2, 30 октября) «горожане» идут на серии из трех побед кряду – «Манчестер Юнайтед» (2:0 в гостях), «Эвертон» (3:0 дома) и «Вест Хэм» (2:1 на своем поле).

В турнирной таблице чемпионата Англии по достижениям на выезде у «Манчестер Сити» нынче третья позиция. В 6-ти выездных матчах парни Гвардиолы набрали 13 очков (4 победы, 1 ничья, 1 поражение). Единственную неудачу в гостях команда потерпела в стартовом туре сезона, когда в Лондоне проиграла 0:1 «Тоттенхэму».

В настоящий момент в лазарете «Манчестер Сити» находятся Де Брейне, Делап, Лапорт и Ферран Торрес, а Менди выведен из состава команды. Под вопросом значится выход на поле в предстоящем матче Грилиша и Фодена.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.38 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Астон Вилла»: Мартинес – Кэш, Конса, Мингс, Таргетт, Макгин, Накамба, Рэмзи, Буэндия, Янг, Уоткинс.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Канселу, Гюндоган, Родри, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг, Марез.

1 декабря, среда