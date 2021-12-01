Стали известны детали проведения командного турнира ATP Cup-2022, который пройдет в Сиднее 1-9 января.

Участие примут 16 команд, которые разделят на четыре группы. Из каждого квартета в плей-офф выйдет по две команды.

Жеребьевка турнира пройдет 4 декабря, еще через два дня обещают опубликовать расписание соревнований.

Призовой фонд ATP Cup-2022 составит 10 миллионов долларов.