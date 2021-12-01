Известны детали проведения командного турнира ATP Cup-2022

Жеребьевка состоится 4 декабря

  • 01.12.2021 19:26
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Известны детали проведения командного турнира ATP Cup-2022
© ATP Cup

Стали известны детали проведения командного турнира ATP Cup-2022, который пройдет в Сиднее 1-9 января.

Участие примут 16 команд, которые разделят на четыре группы. Из каждого квартета в плей-офф выйдет по две команды.

Жеребьевка турнира пройдет 4 декабря, еще через два дня обещают опубликовать расписание соревнований.

Призовой фонд ATP Cup-2022 составит 10 миллионов долларов.

Источник — ATP Cup

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