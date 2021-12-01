Стали известны детали проведения командного турнира ATP Cup-2022, который пройдет в Сиднее 1-9 января.
Участие примут 16 команд, которые разделят на четыре группы. Из каждого квартета в плей-офф выйдет по две команды.
Жеребьевка турнира пройдет 4 декабря, еще через два дня обещают опубликовать расписание соревнований.
Призовой фонд ATP Cup-2022 составит 10 миллионов долларов.
Источник — ATP Cup
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