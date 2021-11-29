Золотой Мяч-2021: Левандовски или Месси?

В последний понедельник ноября, вечером, в Париже состоится праздничная церемония награждения лучшего футболиста Европы уходящего года призом журнала France Football – «Золотым Мячом». Несмотря на то, что этот «мяч» и не золотой вовсе, а лишь «чуть-чуть» позолоченный, и его фактическая цена – «всего лишь» тринадцать тысяч евро, именно он считался и считается самой престижной индивидуальной наградой в мире футбола.

Ди Стефано, Кройф, Беккенбауэр, Платини, ван Бастен – каждый уважающий себя из ныне действующих мастеров кожаного мяча хотел бы составить компанию этим и другим легендам.

Однако, несмотря на то, что круг соискателей «Золотого Мяча»-2021 достаточно широкий (сразу 30 официальных претендентов), главными фаворитами на победу в разных версиях называют лишь двух – поляка Роберта Левандовского из «Баварии» и аргентинца Лионеля Месси из «ПСЖ».

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Прежде, чем разобраться в хитросплетениях и интригах – кто более «матери-истории ценен» – давайте немного вспомним историю вопроса. И регламент.

Итак, «Золотой Мяч» вручается ежегодно авторитетным французским изданием France Football, о чем было сказано выше. Некоторое время награда имела двух «хозяев» - окромя журнала, была еще и ФИФА. Но с 2016 года «Мяч» снова под эгидой лишь France Football.

В прошлом году впервые в истории проведения этого плебисцита приз не был вручен. Причина – довольно веская в наше время – пандемия коронавируса, из-за которой на год сместили Евро-2020, а национальные чемпионаты были приостановлены. Тем не менее, все внутренние соревнования, как и Лига чемпионов-2020, были благополучно завершены, поэтому у апологетов вручения «Золотого Мяча»-2020 были свои козыри и резоны. Увы, руководство France Football эти доводы (в том числе и редакции Sport.ua) не услышало, и награда впервые не нашла своего героя.

Нынешним летом от другого тяжеловеса французской прессы – издания L’Equipe – вышел инсайд о том, что в конце года France Football назовет сразу двоих обладателей «ЗМ» - за прошлый и нынешний годы. Но информация не подтвердилась. Хотя, наверное, так было бы правильно. И честно.

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Теперь немного об этой честности. Точнее, о честности критериев, за которыми France Football выбирает победителя. В этой связи нужно отметить, в первую очередь, о размытости параметров. Они следующие: уровень личных выступлений игрока и достижений его команды; класс футболиста (складывается из таланта и фэйр-плей); общая оценка карьеры номинанта. С одной стороны, под эти качества подходит любой из оглашенного в начале ноября списка из 30-ти претендентов. А с другой – практически к каждому из номинантов будут серьезные вопросы. В первую очередь потому, что явного лидера-претендента в нынешнем году, в отличие от года предыдущего, нет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Тем не менее, у букмекеров, специалистов и разношерстных СМИ есть два явных фаворита на награду: Роберт Левандовски и Лионель Месси. Остальные претенденты отстали. Причем от слова «безнадежно».

Многим симпатична игра Карима Бензема, но в качестве выигранного трофея он может похвастаться лишь Лигой Наций. Кевин Де Брюйне выиграл АПЛ с «МанСити», но провалился со сборной Бельгии. Жоржиньо не провалился ни с клубом – выиграл Лигу чемпионов, ни со сборной – выиграл Евро – но он пока что «гадкий утенок» на фоне того же Лео. Да и Роналду, который тоже среди претендентов. Хотя шансы на успех в этот раз у КриРо минимальные.

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Кстати, имя победителя «Золотого Мяча» 2021 года уже известно. Правда, не широкой публике, а узкому кругу редакции France Football. По словам его главного редактора Паскаля Ферре, уже в начале ноября лучший футболист Европы сего года был определен. И с ним уже сделали «тронное» интервью. Но об этом, по словам Ферре, знают лишь три-четыре человека из редакции. И, дескать, утечки информации ни в коем случае не может быть.

Однако утечка все же произошла (если это можно так назвать). В начале ноября крупнейший телевещательный портал Португалии – RTP – заявил, что обладателем «Золотого Мяча» 2021 года стал Лионель Месси. Мол, свежеиспеченный форвард «ПСЖ» уже успел дать «инаугурационное» интервью France Football.

Но португальским коллегам противоречит анонимный источник, который в конце октября опубликовал в сети Интернет список номинантов «Золотого Мяча» якобы от France Football, в котором на первом месте – Роберт Левандовски.

В общем, по данным этих и других источников – и очень авторитетных, и не очень – претендентов на нынешний «Золотой Мяч» всего два – Лео и Роберт, Роберт и Лео.

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В пользу аргентинца говорят сразу несколько аргументов. Он выиграл гонку бомбардиров Ла Лиги прошлого сезона, добыл Кубок Испании. Но главный аргумент в его пользу – долгожданная победа на чемпионате Южной Америки.



Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Не стоит забывать и о его громком переходе – именно в французский клуб (и того больше – именно в парижский). Да и «тяжесть» имени может сказаться: авторитет Лео в футбольном мире безграничный. Особенно среди «акул пера», которые и участвуют в голосовании France Football.

В пользу Левандовского – тоже много достойных плюсов. Поляк – единственный футболист, забивший в 2021-м больше 50 голов. Он побил рекорд Герда Мюллера – по числу забитых мячей за сезон в Бундеслиге, стал чемпионом и обладателем Суперкубка Германии, победителем клубного чемпионата мира. Лишь в своей национальной сборной у «Бобби» не так все хорошо, как у его главного оппонента: «кадра» на Евро-2020 заняла последнее место в своей группе. Но зато в активе Левандовского – три гола. Да и нужно обязательно делать скидку на то, что Польша – это прописной середняк среди сборных, она по определению не может считаться грандом, имея в активе лишь одного игрока экстра-класса.

Вполне возможно, что в пользу Роберта может сыграть и «жалость». В прошлом году, когда награду решили не вручать, именно польский бомбардир «Баварии» считался явным фаворитом. Не исключено, что многие журналисты по инерции, учитывая заслуги и прошлого сезона, так сказать, «по совокупности», проголосовали за Роберта сейчас.

Церемония вручения Золотого мяча 2021. Текстовая трансляция

Кто в итоге победит – узнаем уже совсем скоро: футбольный Париж откроет свои секреты где-то под полночь 29 ноября. Но кто бы ни стал победителем «Золотого Мяча» 2021 года, нужно понимать, что в любом случае победитель будет достоин награды. И что в любом случае его победа вызовет споры.

Такова и футбольная жизнь, как сказали бы в France Football.