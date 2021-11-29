Золотой Мяч-2021: Левандовски или Месси?

В последний понедельник ноября, вечером, в Париже состоится праздничная церемония награждения лучшего футболиста Европы уходящего года призом журнала France Football – «Золотым Мячом». Несмотря на то, что этот «мяч» и не золотой вовсе, а лишь «чуть-чуть» позолоченный, и его фактическая цена – «всего лишь» тринадцать тысяч евро, именно он считался и считается самой престижной индивидуальной наградой в мире футбола.
Ди Стефано, Кройф, Беккенбауэр, Платини, ван Бастен – каждый уважающий себя из ныне действующих мастеров кожаного мяча хотел бы составить компанию этим и другим легендам.
Однако, несмотря на то, что круг соискателей «Золотого Мяча»-2021 достаточно широкий (сразу 30 официальных претендентов), главными фаворитами на победу в разных версиях называют лишь двух – поляка Роберта Левандовского из «Баварии» и аргентинца Лионеля Месси из «ПСЖ».
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Прежде, чем разобраться в хитросплетениях и интригах – кто более «матери-истории ценен» – давайте немного вспомним историю вопроса. И регламент.
Итак, «Золотой Мяч» вручается ежегодно авторитетным французским изданием France Football, о чем было сказано выше. Некоторое время награда имела двух «хозяев» - окромя журнала, была еще и ФИФА. Но с 2016 года «Мяч» снова под эгидой лишь France Football.
В прошлом году впервые в истории проведения этого плебисцита приз не был вручен. Причина – довольно веская в наше время – пандемия коронавируса, из-за которой на год сместили Евро-2020, а национальные чемпионаты были приостановлены. Тем не менее, все внутренние соревнования, как и Лига чемпионов-2020, были благополучно завершены, поэтому у апологетов вручения «Золотого Мяча»-2020 были свои козыри и резоны. Увы, руководство France Football эти доводы (в том числе и редакции Sport.ua) не услышало, и награда впервые не нашла своего героя.
Нынешним летом от другого тяжеловеса французской прессы – издания L’Equipe – вышел инсайд о том, что в конце года France Football назовет сразу двоих обладателей «ЗМ» - за прошлый и нынешний годы. Но информация не подтвердилась. Хотя, наверное, так было бы правильно. И честно.
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Теперь немного об этой честности. Точнее, о честности критериев, за которыми France Football выбирает победителя. В этой связи нужно отметить, в первую очередь, о размытости параметров. Они следующие: уровень личных выступлений игрока и достижений его команды; класс футболиста (складывается из таланта и фэйр-плей); общая оценка карьеры номинанта. С одной стороны, под эти качества подходит любой из оглашенного в начале ноября списка из 30-ти претендентов. А с другой – практически к каждому из номинантов будут серьезные вопросы. В первую очередь потому, что явного лидера-претендента в нынешнем году, в отличие от года предыдущего, нет.
Тем не менее, у букмекеров, специалистов и разношерстных СМИ есть два явных фаворита на награду: Роберт Левандовски и Лионель Месси. Остальные претенденты отстали. Причем от слова «безнадежно».
Многим симпатична игра Карима Бензема, но в качестве выигранного трофея он может похвастаться лишь Лигой Наций. Кевин Де Брюйне выиграл АПЛ с «МанСити», но провалился со сборной Бельгии. Жоржиньо не провалился ни с клубом – выиграл Лигу чемпионов, ни со сборной – выиграл Евро – но он пока что «гадкий утенок» на фоне того же Лео. Да и Роналду, который тоже среди претендентов. Хотя шансы на успех в этот раз у КриРо минимальные.
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Кстати, имя победителя «Золотого Мяча» 2021 года уже известно. Правда, не широкой публике, а узкому кругу редакции France Football. По словам его главного редактора Паскаля Ферре, уже в начале ноября лучший футболист Европы сего года был определен. И с ним уже сделали «тронное» интервью. Но об этом, по словам Ферре, знают лишь три-четыре человека из редакции. И, дескать, утечки информации ни в коем случае не может быть.
Однако утечка все же произошла (если это можно так назвать). В начале ноября крупнейший телевещательный портал Португалии – RTP – заявил, что обладателем «Золотого Мяча» 2021 года стал Лионель Месси. Мол, свежеиспеченный форвард «ПСЖ» уже успел дать «инаугурационное» интервью France Football.
Но португальским коллегам противоречит анонимный источник, который в конце октября опубликовал в сети Интернет список номинантов «Золотого Мяча» якобы от France Football, в котором на первом месте – Роберт Левандовски.
В общем, по данным этих и других источников – и очень авторитетных, и не очень – претендентов на нынешний «Золотой Мяч» всего два – Лео и Роберт, Роберт и Лео.
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В пользу аргентинца говорят сразу несколько аргументов. Он выиграл гонку бомбардиров Ла Лиги прошлого сезона, добыл Кубок Испании. Но главный аргумент в его пользу – долгожданная победа на чемпионате Южной Америки.
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Не стоит забывать и о его громком переходе – именно в французский клуб (и того больше – именно в парижский). Да и «тяжесть» имени может сказаться: авторитет Лео в футбольном мире безграничный. Особенно среди «акул пера», которые и участвуют в голосовании France Football.
В пользу Левандовского – тоже много достойных плюсов. Поляк – единственный футболист, забивший в 2021-м больше 50 голов. Он побил рекорд Герда Мюллера – по числу забитых мячей за сезон в Бундеслиге, стал чемпионом и обладателем Суперкубка Германии, победителем клубного чемпионата мира. Лишь в своей национальной сборной у «Бобби» не так все хорошо, как у его главного оппонента: «кадра» на Евро-2020 заняла последнее место в своей группе. Но зато в активе Левандовского – три гола. Да и нужно обязательно делать скидку на то, что Польша – это прописной середняк среди сборных, она по определению не может считаться грандом, имея в активе лишь одного игрока экстра-класса.
Вполне возможно, что в пользу Роберта может сыграть и «жалость». В прошлом году, когда награду решили не вручать, именно польский бомбардир «Баварии» считался явным фаворитом. Не исключено, что многие журналисты по инерции, учитывая заслуги и прошлого сезона, так сказать, «по совокупности», проголосовали за Роберта сейчас.
Церемония вручения Золотого мяча 2021. Текстовая трансляция
Кто в итоге победит – узнаем уже совсем скоро: футбольный Париж откроет свои секреты где-то под полночь 29 ноября. Но кто бы ни стал победителем «Золотого Мяча» 2021 года, нужно понимать, что в любом случае победитель будет достоин награды. И что в любом случае его победа вызовет споры.
Такова и футбольная жизнь, как сказали бы в France Football.
Валерий Василенко, Sport.ua
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Конечно Роберт
В цьому році Мессі вперше виграв зі збірною трофей КОПА АМЕРИКА, ставши при цьому кращим бомбардиром, асистентом, гравцем турніру. Але минулого року Левандовському не вручили ЗМ, але це не проблема Мессі. Він як завжди був на своєму високому рівні. Це тільки Роналду може стати чемпіоном Європи зігравши у фіналі 10 хв., не буди кращим бомбардиром, чи асистентом, чи гравцем, але отримати ЗМ без варіантів.
Більшість прихильників Роналду та Левандовського кажуть, що КОПА Америки слабкий турнір, сумнівають, Португалія постійно вигрібає від представників південної Америки на Чемпіонаті світу, і то не від Бразилії та Аргентини (востаннє від Уругваю).
А ще голосування проводилося у жовтні, коли Мессі був фаворитом у всіх конторах, і тому чудова гра Левандовського в жовтні-листопаді просто не врахована.
І ще, який Роналду цього року .... це ж як треба не цікавитися футболом, щоб бачити Роналдо фаворитом за золотий м'яч. Мбаппе немає серед фаворитів, але він на голову сильніше португальця.
Так что если Роберт и получит ЗМ от журналистов, то как раз из жалости - за прошлогодний удар судьбы и происки ковида. Нет, если бы его вручали за сумму заслуг за ДВА этих года, тогда да, Лев безусловно заслужил, но если, как декларируется журналом, это награда исключительно за 2021 год...
Лео - чемпион континента. Впервые в карьере. И этим все сказано.
Мессі Копа Америка, кращий бомбардир, асистент, гравець турніру.
Вчора наприклад хет-трик із асистів за ПСЖ....
11 мячей на одном ЧЕ (побит рекорд Платини!), судьбоносные голы в квалификациях к ЛЧ (ШД — Монако) и ЧМ (Хорватия — РФ).
Но после такого суперуспешного года его даже не включили в список кандидатов на награду. Обидно
Естественно Левандовский и Бензема заслуживают ЗМ.
У Левандоского больше шансов, хотя бы из за победы Баварии в ЛЧ
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