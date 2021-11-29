В матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Севилью» со счетом 2:1.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Севилья).
Источник — MEGOGO
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