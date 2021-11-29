15-й тур
Реал Мадрид
2 : 1
Севилья
28.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Реал обыграл Севилью за счет гола Винисиуса Жуниора

Мадридский «Реал» набрал 33 очка и лидирует в Ла Лиге

  • 29.11.2021 00:27
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ВИДЕО. Реал обыграл Севилью за счет гола Винисиуса Жуниора
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Севилью» со счетом 2:1.

У гостей забил Рафа Мир, на что за мадридцев ответили Карим Бензем и Винисиус Жуниор.

Мадридский «Реал» набрал 33 очка и лидирует в Ла Лиге.

Ла Лига. 15-й тур

Реал  Севилья  2:1

Голы: Бензема, 32, Винисиус Жуниор, 87 – Рафа Мир, 12.

Реал: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 90+4), Эдер Милитау, Алаба, Менди, Кроос, Модрич (Камавинга, 74), Каземиро, Бензема, Асенсио (Вальверде, 73), Винисиус Жуниор (Начо, 90+2)

Севилья: Буну, Монтиэль (Эль-Хаддади, 90+1), Акунья, Диего Карлос, Кунде, Хоан Хордан (Оскар Родригес, 82), Ракитич (Дилэйни, 71), Фернанду Режес, Окампос (Идрисси, 90+1), Рафа Мир, Гомес (Оливер Торрес, 82)

Предупреждения:  Кроос 61, Карвахаль 69, Каземиро 90 – Акунья 33, Монтиэль 55, Окампос 84

Судья: Мартинес.

Другие результаты игрового дня

  • Бетис – Леванте – 3:1
  • Эспаньол – Реал Сосьедад – 1:0
  • Кадис – Атлетико – 1:4

ГОЛ! 0:1. Рафа Мир, 12 мин.

ГОЛ! 1:1. Карим Бензема, 32 мин.

ГОЛ! 2:1. Винисиус Жуниор, 87 мин.

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
32' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
12' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Севилья).

Источник — Sport.ua

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