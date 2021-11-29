ВИДЕО. Реал обыграл Севилью за счет гола Винисиуса Жуниора

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Севилью» со счетом 2:1.
У гостей забил Рафа Мир, на что за мадридцев ответили Карим Бензем и Винисиус Жуниор.
Мадридский «Реал» набрал 33 очка и лидирует в Ла Лиге.
Ла Лига. 15-й тур
Реал – Севилья – 2:1
Голы: Бензема, 32, Винисиус Жуниор, 87 – Рафа Мир, 12.
Реал: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 90+4), Эдер Милитау, Алаба, Менди, Кроос, Модрич (Камавинга, 74), Каземиро, Бензема, Асенсио (Вальверде, 73), Винисиус Жуниор (Начо, 90+2)
Севилья: Буну, Монтиэль (Эль-Хаддади, 90+1), Акунья, Диего Карлос, Кунде, Хоан Хордан (Оскар Родригес, 82), Ракитич (Дилэйни, 71), Фернанду Режес, Окампос (Идрисси, 90+1), Рафа Мир, Гомес (Оливер Торрес, 82)
Предупреждения: Кроос 61, Карвахаль 69, Каземиро 90 – Акунья 33, Монтиэль 55, Окампос 84
Судья: Мартинес.
Другие результаты игрового дня
- Бетис – Леванте – 3:1
- Эспаньол – Реал Сосьедад – 1:0
- Кадис – Атлетико – 1:4
ГОЛ! 0:1. Рафа Мир, 12 мин.
ГОЛ! 1:1. Карим Бензема, 32 мин.
ГОЛ! 2:1. Винисиус Жуниор, 87 мин.
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Севилья).
Источник — Sport.ua
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