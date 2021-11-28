Реал - Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

«Сливочным» предстоит подтвердить свой статус лидера Ла Лиги

  • 28.11.2021 09:12
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Реал - Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 ноября, в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 15-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» примет «Севилью». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Реал»

 

Команда Карло Анчелотти в турнирной таблице испанского чемпионата занимает 1-е место. В 13-ти сыгранных матчах она набрала 30 очков, добившись 9-ти побед при 3-х ничьих и одном поражении.

В настоящий момент «сливочные» идут на серии из трех побед кряду. 30 октября они на выезде обыграли «Эльче» (2:1), 6 ноября дома выиграли у «Райо Вальекано» (2:1), а 21 ноября в гостях разгромили «Гранаду» (4:1). Единственное в Примере поражение случилось у «Реала» 3 октября в выездном матче с «Эспаньолом» (1:2). После той неудачи команда имеет серию из пяти матчей без поражений, три последних из которых она, как уже отмечалось, выиграла.

В турнирной таблице чемпионата Испании по достижениям на своем поле «Реал» занимает 8-е место. В пяти домашних матчах сезона он набрал 11 очков (3 победы, 2 ничьи).

«Севилья»

 

Подопечные Хулена Лопетеги располагаются на третьей позиции в турнирной таблице Примеры. В 13-ми поединках они набрали 28 пунктов, имея в активе 8 побед при 4-х ничьих и одном поражении.

Единственное поражение нервионцы потерпели… 3 октября – в тот же день, что и «Реал». Они на выезде уступили со счетом 0:1 «Гранаде». После того поражения «Севилья» имеет серию из шести поединков без поражений – 3 победы, 3 ничьи. В крайнем матче 20 ноября команда Лопетеги дома сыграла вничью с «Алавесом» - 2:2.

По достижениям на выезде у «Севильи» 5-й показатель в нынешней Примере. В 7-ми гостевых матчах она набрала 12 очков (3 победы, 3 ничьи, 1 поражение).

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Реал» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.67 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Родриго, Бензема.

«Севилья»: Боно – Монтиэль, Кунде, Диего Карлос, Акуна, Ракитич, Фернандо, Хордан, Ламела, Окампос, Мир.

28 ноября, воскресенье

«Реал» - «Севилья»
Мадрид. «Сантьяго Бернабеу». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:0

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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