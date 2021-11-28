13-й тур
Ман Сити
1 : 0
Вест Хэм
77’   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 ноября в 16:00 проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги

  • 28.11.2021 16:05
  • 2420 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

28 ноября в 16:00 проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Вест Хэм».

Украинцы Александр Зинченко у хозяев поля и Андрей Ярмоленко у гостей заявлены в резерве на игру.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Setanta Sports+ и видеосервисе MEGOGO.

Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча
33' ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
16' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ман Сити.

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Barack
    Barack, 28.11.2021 16:10
    -8
    А шо бревноленко не играет? Он же так феерил в лиге Европы
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