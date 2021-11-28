28 ноября в 16:00 проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Вест Хэм».
Украинцы Александр Зинченко у хозяев поля и Андрей Ярмоленко у гостей заявлены в резерве на игру.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Setanta Sports+ и видеосервисе MEGOGO.
Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ман Сити.
Источник — Sport.ua
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