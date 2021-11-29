В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл лондонский «Вест Хэм» со счетом 2:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Лансини (Вест Хэм).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандиньо (Ман Сити).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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