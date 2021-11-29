13-й тур
Ман Сити
2 : 1
Вест Хэм
28.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити – Вест Хэм – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 29.11.2021 03:18
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Манчестер Сити – Вест Хэм – 2:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл лондонский «Вест Хэм» со счетом 2:1.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Лансини (Вест Хэм).
90' ГОЛ ! Мяч забил Фернандиньо (Ман Сити).
33' ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).

Источник — Setanta Sports Ukraine

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