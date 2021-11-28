13-й тур
Ман Сити
2 : 1
Вест Хэм
28.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Без Зинченко и Ярмоленко. Манчестер Сити обыграл Вест Хэм

Непростая победа команды Гвардиолы

  • 28.11.2021 17:59
  • 1485 просмотров
  • 2 комментария
Без Зинченко и Ярмоленко. Манчестер Сити обыграл Вест Хэм
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Вест Хэм» продолжает серию матчей против сложных соперников. Сегодня команда Дэвида Мойеса на выезде сыграла с «Манчестер Сити», уступив со счетом 1:2.

Вингер Андрей Ярмоленко, несмотря на хороший матч в Лиге Европы, остался в запасе и на поле не вышел. Это же касается Александра Зинченко.

«Сити» победил и до матча «Челси» догнал лидера по количеству очков. А «Вест Хэм» пока держится в топ-4.

Чемпионат Англии. 13-й тур

Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1
Голы: Гюндоган, 33, Фернандиньо, 90 - Ланцини, 90+4

Лестер - Уотфорд 4:2
Голы: Мэддисон, 16, Варди, 34, 42, Лукмане, 68 - Кинг, 30 (с пен), Деннис, 61

Брентфорд - Эвертон 1:0
Голы: Тони, 24 (с пен)

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    CheMP, 28.11.2021 18:21
    0
    без них,потому что они...лучшие!!!
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    kortizol1331
    kortizol1331, 28.11.2021 18:39
    -3
    даже без помощи андрюхи МанСити победил
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