Без Зинченко и Ярмоленко. Манчестер Сити обыграл Вест Хэм

«Вест Хэм» продолжает серию матчей против сложных соперников. Сегодня команда Дэвида Мойеса на выезде сыграла с «Манчестер Сити», уступив со счетом 1:2.

Вингер Андрей Ярмоленко, несмотря на хороший матч в Лиге Европы, остался в запасе и на поле не вышел. Это же касается Александра Зинченко.

«Сити» победил и до матча «Челси» догнал лидера по количеству очков. А «Вест Хэм» пока держится в топ-4.

Чемпионат Англии. 13-й тур

Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1

Голы: Гюндоган, 33, Фернандиньо, 90 - Ланцини, 90+4

Лестер - Уотфорд 4:2

Голы: Мэддисон, 16, Варди, 34, 42, Лукмане, 68 - Кинг, 30 (с пен), Деннис, 61

Брентфорд - Эвертон 1:0

Голы: Тони, 24 (с пен)