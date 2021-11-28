Без Зинченко и Ярмоленко. Манчестер Сити обыграл Вест Хэм

«Вест Хэм» продолжает серию матчей против сложных соперников. Сегодня команда Дэвида Мойеса на выезде сыграла с «Манчестер Сити», уступив со счетом 1:2.
Вингер Андрей Ярмоленко, несмотря на хороший матч в Лиге Европы, остался в запасе и на поле не вышел. Это же касается Александра Зинченко.
«Сити» победил и до матча «Челси» догнал лидера по количеству очков. А «Вест Хэм» пока держится в топ-4.
Чемпионат Англии. 13-й тур
Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1
Голы: Гюндоган, 33, Фернандиньо, 90 - Ланцини, 90+4
Лестер - Уотфорд 4:2
Голы: Мэддисон, 16, Варди, 34, 42, Лукмане, 68 - Кинг, 30 (с пен), Деннис, 61
Брентфорд - Эвертон 1:0
Голы: Тони, 24 (с пен)
Источник — Sport.ua
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