Цуренко не смогла доиграть матч против россиянки на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№120 WTA) завершила борьбу на 100-тысячнике ITF в ОАЭ.
В матче второго круга украинка выиграла первый сет против представительницы России Анастасии Гасановой (№139 WTA), но не смогла доиграть встречу.
Дубай. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 6:4, 4:6, 0:4 (отказ)
Из украинок в 1/4 финала вышла только Дарья Снигур.
Источник — Sport.ua
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