Цуренко не смогла доиграть матч против россиянки на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№120 WTA) завершила борьбу на 100-тысячнике ITF в ОАЭ.



В матче второго круга украинка выиграла первый сет против представительницы России Анастасии Гасановой (№139 WTA), но не смогла доиграть встречу.



Дубай. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 6:4, 4:6, 0:4 (отказ)



Из украинок в 1/4 финала вышла только Дарья Снигур.