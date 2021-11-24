Цуренко не смогла доиграть матч против россиянки на турнире в Дубае

Леся снялась в третьей партии

  • 24.11.2021 12:38
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Цуренко не смогла доиграть матч против россиянки на турнире в Дубае
© VTB Kremlin Cup. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№120 WTA) завершила борьбу на 100-тысячнике ITF в ОАЭ.
 
В матче второго круга украинка выиграла первый сет против представительницы России Анастасии Гасановой (№139 WTA), но не смогла доиграть встречу.
 
Дубай. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия)  – 6:4, 4:6, 0:4 (отказ)
 
Из украинок в 1/4 финала вышла только Дарья Снигур.

Источник — Sport.ua

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