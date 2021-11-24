Снигур разгромила еще одну соперницу на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№183 WTA) продолжает побеждать на 100-тысячнике ITF в ОАЭ.
В матче второго круга украинка легко разобралась с Юлией Грабер из Австрии (№193 WTA).
Дубай. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Юлия Грабер (Австрия) – 6:0, 6:1
Далее по сетке победительница встречи Виктория Кужмова (№174 WTA) – Виктория Томова (№117 WTA).
Ранее Дарья переиграла соперницу из первой сотни.
На этих соревнованиях также продолжает борьбу Леся Цуренко.
Источник — Sport.ua
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