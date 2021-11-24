Снигур разгромила еще одну соперницу на турнире в Дубае

Дарья уверенно движется по турнирной сетке 100-тысячника ITF

  • 24.11.2021 09:29
  • 331 просмотр
  • 2 комментария
Снигур разгромила еще одну соперницу на турнире в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№183 WTA) продолжает побеждать на 100-тысячнике ITF в ОАЭ.
 
В матче второго круга украинка легко разобралась с Юлией Грабер из Австрии (№193 WTA).
 
Дубай. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Юлия Грабер (Австрия) – 6:0, 6:1
 
Далее по сетке победительница встречи Виктория Кужмова (№174 WTA) – Виктория Томова (№117 WTA).

Ранее Дарья переиграла соперницу из первой сотни.
 
На этих соревнованиях также продолжает борьбу Леся Цуренко.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    0976260852
    0976260852, 24.11.2021 09:48
    0
    Go bravely
    Ссылка
    karina55
    online
    karina55, 24.11.2021 09:37
    0
    Що за неграмотність. Вже раз писав - Юлія Грабгер. Вона з Австрії - Julia Grabher. Навіть англійска Вікіпедія перекладає як Грабхер. А ми ліпимо як нам легше.
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