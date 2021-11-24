Снигур разгромила еще одну соперницу на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№183 WTA) продолжает побеждать на 100-тысячнике ITF в ОАЭ.



В матче второго круга украинка легко разобралась с Юлией Грабер из Австрии (№193 WTA).



Дубай. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Юлия Грабер (Австрия) – 6:0, 6:1



Далее по сетке победительница встречи Виктория Кужмова (№174 WTA) – Виктория Томова (№117 WTA).

Ранее Дарья переиграла соперницу из первой сотни.



На этих соревнованиях также продолжает борьбу Леся Цуренко.