Янг Бойз
3 : 3
Аталанта
23.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта с Малиновским дважды вела в счете, но чуть не проиграла Янг Бойз

Суперрезультативный поединок в Швейцарии завершился вничью

  • 23.11.2021 23:54
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Аталанта с Малиновским дважды вела в счете, но чуть не проиграла Янг Бойз
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Янг Бойз» и «Аталанта» выдали голевую феерию, в которой победителя выявить не удалось.

В первом матче этого квартет «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Вильярреала».

Испанцы и итальянцы в последнем туре разыграют вторую путевку в плей-офф.
 
Лига чемпионов. 5-й тур

«Янг Бойз» – «Аталанта» – 3:3
Голы: 0:1 – 10 Сапата, 1:1 – 39 Сибачо, 1:2 – 51 Паломино, 2:2 – 80 Сьерро, 3:2 – 84 Хефти, 3:3 – 88 Муриэль

«Янг Бойз» – Фэвр, Хефти, Бюрги, Лаупер, Гарсия, Мартинс Перейра (Канга, 89), Эбишер, Ридер (Сьерро, 67), Нгамале, Сибачо, Элиа (Мамбимби, 67).
«Аталанта» – Муссо, Дзаппакоста (Пеццелла, 46), Паломино, Толои, Демирал (Джимсити, 71), Мэле (Муриэль, 87), де Рон, Фройлер (Пессина, 78), Пашалич (Копмейнерс, 71), Малиновский, Сапата.

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Источник — Sport.ua

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