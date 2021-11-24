23 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором вничью сыграли «Янг Бойз» и «Аталанта» (3:3).
Украинский хавбек итальянской команды Руслан Малиновский провел на поле весь матч.
Янг Бойз – Аталанта – 3:3. Большая перестрелка. Видео голов и обзор матча
Голы: Сибачо, 39, Сьерро, 80, Хефти, 84 – Сапата, 10, Паломино, 51, Муриэль, 88.
ГОЛ! 0:1. Сапата, 10 мин.
ГОЛ! 1:1. Сибачо, 39 мин.
ГОЛ! 1:2. Паломино, 51 мин.
ГОЛ! 2:2. Сьерро, 80 мин.
ГОЛ! 3:2. Хефти, 84 мин.
ГОЛ! 3:3. Муриэль, 88 мин.
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Сильван Хефти (Янг Бойз).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Венсан Сьерро (Янг Бойз).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Паломино (Аталанта).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Теосон-Жордан Сьебатшё (Янг Бойз).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.