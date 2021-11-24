Янг Бойз
3 : 3
Аталанта
23.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Янг Бойз – Аталанта – 3:3. Большая перестрелка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

  • 24.11.2021 04:59
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Янг Бойз – Аталанта – 3:3. Большая перестрелка. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

​23 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором вничью сыграли «Янг Бойз» и «Аталанта» (3:3).

Украинский хавбек итальянской команды Руслан Малиновский провел на поле весь матч.

Янг Бойз – Аталанта – 3:3. Большая перестрелка. Видео голов и обзор матча

Голы: Сибачо, 39, Сьерро, 80, Хефти, 84 – Сапата, 10, Паломино, 51, Муриэль, 88.

ГОЛ! 0:1. Сапата, 10 мин.

ГОЛ! 1:1. Сибачо, 39 мин.

ГОЛ! 1:2. Паломино, 51 мин.

ГОЛ! 2:2. Сьерро, 80 мин.

ГОЛ! 3:2. Хефти, 84 мин.

ГОЛ! 3:3. Муриэль, 88 мин.

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
84' ГОЛ ! Мяч забил Сильван Хефти (Янг Бойз).
80' ГОЛ ! Мяч забил Венсан Сьерро (Янг Бойз).
51' ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Паломино (Аталанта).
39' ГОЛ ! Мяч забил Теосон-Жордан Сьебатшё (Янг Бойз).
10' ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).

Источник — Sport.ua

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