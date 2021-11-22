Янг Бойз
0 : 0
Аталанта
23.11.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Янг Бойз - Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Малиновский и Ко должны отцепить швейцарцев от борьбы за путевку в плей-офф

  • 22.11.2021 15:07
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Янг Бойз - Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 23 ноября, в Берне на арене « Стад де Сюисс» состоится матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Янг Бойз» примет «Аталанту». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Янг Бойз»

 

Команда Дэвида Вагнера замыкает квартет F, но все еще сохраняет шансы на европейскую весну не только в Лиге Европы, а и в Лиге чемпионов. В четырех матчах она набрала 3 очка, взяв старт с домашней победы 2:1 над «Манчестер Юнайтед». Впрочем, затем последовали поражения от «Аталанты» (0:1 на выезде) и дважды от «Вильярреала» (1:4 дома и 0:2 на выезде). Предстоящая игра и возможность набрать в ней очередные очки являются, по сути, последней возможностью для «Янг Бойз» зацепиться за плей-офф. Неудача поставит крест на всех дальнейших притязаниях швейцарцев.

В прошедший игровой уик-энд подопечные Вагнера на национальной арене не играли. Свой крайний на сегодня матч в чемпионате Швейцарии они провели еще 6 ноября через четыре дня после упомянутого поражения от «желтой субмарины» на ее поле. Это была гостевая игра с «Грассхоппером», принесшая ничью 1:1. Таким образом, в турнирной таблице швейцарской Суперлиги бернцы на сегодня занимают 4 место, имея 22 очка после 12 матчей. Впрочем, они провели, к примеру, на две игры меньше, чем лидирующий «Цюрих», у которого 28 пунктов.

«Аталанта»

 

Подопечные Джан Пьеро Гасперини находятся на третьей позиции в таблице группы F. Они в четырех поединках набрали 5 очков, что на два меньше, чем у «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреала», которые входят в дуэт лидеров.

В 1-м туре кампании «богиня» в Испании сыграла 2:2 с «желтой субмариной». Затем на своем поле одержала минимальную победу над «Янг Бойз» - 1:0. На экваторе турнирной дистанции «Аталанта» вначале проиграла 2:3 «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», а после этого дома довольствовалась лишь ничьей 2:2 в ответной игре с манкунианцами.

В минувший уик-энд бергамаски в очередном туре Серии А отпраздновали крупную победу над «Специей»  - 5:2. Напомним, что пятый гол «Аталанты» на свой счет записал украинец Руслан Малиновский. В турнирной таблице итальянского чемпионата «Аталанта» занимает 4 место, имея в активе 25 очков после 13 поединков.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Аталанта» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.79 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Янг Бойз»: Фэвр – Хефти, Бюрги, Лефорт, Гарсия, Эбишер, Мартинс Перейра, Сьерро, Мещак, Нгамале, Сибачо.

«Аталанта»: Муссо – Толои, Демираль, Паломино, Дзаппакоста, Де Рон, Фройлер, Мехле, Пашалич, Пессина, Сапата.

23 ноября, вторник

«Янг Бойз» - «Аталанта»
Берн. «Стад де Сюисс». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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