Во вторник, 23 ноября, в Берне на арене « Стад де Сюисс» состоится матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Янг Бойз» примет «Аталанту». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Янг Бойз»

Команда Дэвида Вагнера замыкает квартет F, но все еще сохраняет шансы на европейскую весну не только в Лиге Европы, а и в Лиге чемпионов. В четырех матчах она набрала 3 очка, взяв старт с домашней победы 2:1 над «Манчестер Юнайтед». Впрочем, затем последовали поражения от «Аталанты» (0:1 на выезде) и дважды от «Вильярреала» (1:4 дома и 0:2 на выезде). Предстоящая игра и возможность набрать в ней очередные очки являются, по сути, последней возможностью для «Янг Бойз» зацепиться за плей-офф. Неудача поставит крест на всех дальнейших притязаниях швейцарцев.

В прошедший игровой уик-энд подопечные Вагнера на национальной арене не играли. Свой крайний на сегодня матч в чемпионате Швейцарии они провели еще 6 ноября через четыре дня после упомянутого поражения от «желтой субмарины» на ее поле. Это была гостевая игра с «Грассхоппером», принесшая ничью 1:1. Таким образом, в турнирной таблице швейцарской Суперлиги бернцы на сегодня занимают 4 место, имея 22 очка после 12 матчей. Впрочем, они провели, к примеру, на две игры меньше, чем лидирующий «Цюрих», у которого 28 пунктов.

«Аталанта»

Подопечные Джан Пьеро Гасперини находятся на третьей позиции в таблице группы F. Они в четырех поединках набрали 5 очков, что на два меньше, чем у «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреала», которые входят в дуэт лидеров.

В 1-м туре кампании «богиня» в Испании сыграла 2:2 с «желтой субмариной». Затем на своем поле одержала минимальную победу над «Янг Бойз» - 1:0. На экваторе турнирной дистанции «Аталанта» вначале проиграла 2:3 «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», а после этого дома довольствовалась лишь ничьей 2:2 в ответной игре с манкунианцами.

В минувший уик-энд бергамаски в очередном туре Серии А отпраздновали крупную победу над «Специей» - 5:2. Напомним, что пятый гол «Аталанты» на свой счет записал украинец Руслан Малиновский. В турнирной таблице итальянского чемпионата «Аталанта» занимает 4 место, имея в активе 25 очков после 13 поединков.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Аталанта» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.79 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Янг Бойз»: Фэвр – Хефти, Бюрги, Лефорт, Гарсия, Эбишер, Мартинс Перейра, Сьерро, Мещак, Нгамале, Сибачо.

«Аталанта»: Муссо – Толои, Демираль, Паломино, Дзаппакоста, Де Рон, Фройлер, Мехле, Пашалич, Пессина, Сапата.

23 ноября, вторник