Максим ШАЦКИХ: «Динамо нужно стараться цепляться за каждое очко»

Специалист – о шансах киевлян на еврокубковую весну

  • 23.11.2021 08:58
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Максим ШАЦКИХ: «Динамо нужно стараться цепляться за каждое очко»
© УПЛ. Максим Шацких

Экс-форвард и экс-тренер киевского «Динамо» Максим Шацких высказался о матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» - «Бавария».

«Могут ли киевляне на что-то рассчитывать в матче с «Баварией»? Могут. Почему нет? Главное, чтобы были дисциплина, выполнение установки и самоотдача.

Может ли «Динамо» сделать то, что сделал «Аугсбург» в Бундеслиге? Вы не ровняйте Лигу чемпионов и чемпионат. Это разные турниры. Нет такой команды, которая ни разу в чемпионате не проигрывала. Все равно за сезон любой суперклуб один-два матча проигрывает.Так сложилось у них с «Аугсбургом». Это футбол. «Ман Сити» и «Барселона» проигрывают. Все проигрывают. Мяч круглый, поле квадратное.

Семь футболистов «Баварии» не прилетели в Киев из-за коронавируса? Конечно, у мюнхенцев есть потери. Это немаленькие потери. Семь человек – это не два. Хотя, понятно, у «Баварии» приличная скамейка запасных. Им есть, кем заменить любого футболиста. Но качество игры, наверное, немножко будет отличаться. И Нагельсман сказал, что потери есть, но «Бавария» постарается исправиться за поражение от «Аугсбурга». Он сказал, что мюнхенцы дарить очки никому не собираются. Лига чемпионов есть Лига чемпионов и мотивация у них есть. «Бавария» на каждый матч выкладывается по максимуму.

Понятно, что динамовцам будет тяжело. Глупо говорить, что будет легко. «Бавария» - это все-таки «Бавария» в любом состоянии и в любом составе. На данный момент мюнхенцы – это угрожающая сила. Тем более Луческу и Нагельсман сказали, что это Лига чемпионов и призовые никто не отменял. Плюс, киевлянам нужно стараться цепляться за каждое очко. Перед своими болельщиками, думаю, динамовцы выложатся по максимуму. Но, как сложится, мы узнаем уже 23 ноября вечером», - сказал Шацких.

Напомним, что поединок группового турнира Лиги чемпионов «Динамо» – «Бавария» начнется 23 ноября в 19:45.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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