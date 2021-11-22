19-й тур
Альянс
3 : 3
ВПК-Агро
22.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Хет-трик Загинайлова с пенальти принес Альянсу ничью в матче с ВПК-Агро

Всего зрители поединка Первой лиги увидели шесть забитых голов

  • 22.11.2021 19:34
  • 740 просмотров
  • 5 комментариев
Хет-трик Загинайлова с пенальти принес Альянсу ничью в матче с ВПК-Агро
© ФК Альянс. Сергей Загинайлов

В понедельник, 22 ноября, состоялся очередной поединок 19-го тура Первой лиги Украины, в котором «Альянс» дома сыграл вничью с «ВПК-Агро» (3:3).

Примечательно, что в составе хозяев хет-триком отметился 30-летний украинский полузащитник Сергей Загинайлов, причем все три своих мяча он забил с пенальти. Загинайлов забивал на 17-й, 57-й и 69-й минутах.

На это гости ответили своими тремя голами. Дубль на счету Дмитрия Шевченко (32-я и 49-я минуты), последний гол забил Станислав Кулиш с одиннадцатиметровой отметки на 51-й минуте встречи.

«Альянс» — «ВПК-Агро» — 3:3
Голы: Загинайлов, 17, с пенальти, 57, с пенальти, 69, с пенальти — Шевченко, 32, 49, Кулиш, 51, с пенальти

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    Sasha_Kup
    Sasha_Kup, 22.11.2021 20:15
    +6
    Сладкий сон Селезнева))))
    Ссылка
    Александр Гриненко
    Александр Гриненко, 22.11.2021 19:43
    +5
    Охренеть! хет-трик с пенальти,токого я еще не слышал.
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 22.11.2021 19:48
    +2
    Это команда того изнасилованного сельского кугута. который разрывался о судействе в пользу Металлиста.
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    24586marrr
    online
    24586marrr, 22.11.2021 20:39
    +1
    Тренеру ВПК респект не матерится на послематчевом интервью много стоило.. Не ныл все ответы лаконичны. А вот альянс как были дерьмом так и остались
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    24586marrr
    online
    24586marrr, 22.11.2021 20:28
    0
    После этого матча такой команды как Альянс для меня нет. Есть простите за выражение, селюковое быдло ( не касается жителей сел и деревень )
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