Хет-трик Загинайлова с пенальти принес Альянсу ничью в матче с ВПК-Агро

В понедельник, 22 ноября, состоялся очередной поединок 19-го тура Первой лиги Украины, в котором «Альянс» дома сыграл вничью с «ВПК-Агро» (3:3).

Примечательно, что в составе хозяев хет-триком отметился 30-летний украинский полузащитник Сергей Загинайлов, причем все три своих мяча он забил с пенальти. Загинайлов забивал на 17-й, 57-й и 69-й минутах.

На это гости ответили своими тремя голами. Дубль на счету Дмитрия Шевченко (32-я и 49-я минуты), последний гол забил Станислав Кулиш с одиннадцатиметровой отметки на 51-й минуте встречи.

«Альянс» — «ВПК-Агро» — 3:3

Голы: Загинайлов, 17, с пенальти, 57, с пенальти, 69, с пенальти — Шевченко, 32, 49, Кулиш, 51, с пенальти